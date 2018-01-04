Gaziemir'de 'Duvar' ilgi gördü

Gaziemir’de sahne alan Urla Toprak Sahne Tiyatrosu, yanlışlıkla siyasi suçlu olarak mahkum olan ve ‘hayata dönüş operasyonuna’ tanıklık eden işçinin yaşadıklarını ‘Duvar’ isimli oyunda sahneledi

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinliklerinin yeni konuğu Urla Toprak Sahne Tiyatrosu oldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan tiyatro ekibi, yazarlığını Muzaffer İzgü’nün, yönetmenliğini Onur Çatal’ın yaptığı Duvar isimli oyunu başarıyla sahneye koydu. Duvar ustası ve işçisinin iki günlük yaşantısını sahneye koyan oyun, evine giderken bir eyleme denk gelen ve burada yanlışlıkla gözaltına alınan işçinin trajikomik öyküsünü ele alıyor. Oyun, siyasi suçlu olarak hapis cezasına çarptırılan ve ‘hayata dönüş operasyonuna’ tanıklık eden duvar işçisinin yaşadıklarını anlatıyor.



Oyunun final sahnesinde Zülfü Livaneli’nin ‘Duvarları Kuşatın’ türküsü eşliğinde balyoz darbeleriyle inşa ettikleri hapishanenin duvarını yıkan oyuncular seyircinin gönlünü fethetmeyi başararak, seyirciden büyük alkış aldı. Yönetmen Onur Çatal, Gaziemir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Daha önce Gaziemir’de birçok kez sahne aldık, Gaziemir bizim evimiz. Sanatın etrafındaki duvarları yıkarak özgür bir platform yaratan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a sanata ve sanatçıya verdiği destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Amatör oyuncuların performansıyla dikkat çektikleri oyunun konusu şöyle: Gurbette duvar işçiliği yaparak hayatını kazanan işçinin, yaptıkları binanın hapishane olduğu öğrenmesiyle hapishane günleri aklına gelir ve duvarı yıkmayı ister. Bu duruma ustası karşı çıkar ve ekmek paralarını kazanmaları için inşaatı tamamlamaları gerektiğini söyler. Bu durum ikili arasında şiddetli bir mücadeleye yol açar. Usta ve işçi arasındaki mücadeleyi işçi kazanır ve ustasını duvarı yıkmaya ikna eder.









