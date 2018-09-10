Gaziemir kurtuluşu Aleyna Tilki ile kutladı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Aleyna Tilki konseriyle büyük bir coşkuyla ve gururla kutlandı

Gaziemir kurtuluşu Aleyna Tilki ile kutladı
10 Eylül 2018 Pazartesi 14:27

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği konserle kutlandı. Zaferin yıldönümünde son dönemlerin sevilen sanatçısı Aleyna Tilki sahne aldı. Dokuz Eylül Koleji’nin katkısıyla düzenlenen konserle İzmir’in kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival Alanı’nda düzenlenen konserde yaklaşık iki saat sahne alan Aleyna Tilki sevilen şarkılarını alanı dolduran Gaziemirlilerle birlikte seslendirdi. Gaziemirlilerin kurtuluş coşkusu, genç sanatçının seslendirdiği şarkılarla zirveye ulaştı. Konser, alanı dolduran binlerce seyircinin İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle son buldu.

Etiketler; #izmir #aleyna tilki
Önceki Haber
Foça'yı kirleten geminin kaptanı: Bilgim yok!
Sonraki Haber
Akhisarspor'da Bilal ve Güray tarihe geçecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.