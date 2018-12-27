Gaziemirli kadınlar Optimum'da sergi açtı

Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semt Evleri kadın kursiyerlerinin el emeği eserlerini Optimum Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında 'Yeni Yıl Özel Sergisi'yle vatandaşların beğenisine sundu.

İpek Şentürk - Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un 'Her mahalleye bir belediye' sloganıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet Semt Evleri'nde düzenlenen kurslara katılan kadınların ürettikleri ürünler Yeni Yıl Özel Sergisi'nde beğeniye sunuldu. Optimum AVM'nin ikinci katında düzenlenen sergide takıdan ev eşyasına birbirinden kaliteli ve farklı el emeği göz nuru ürünler tüketiciyle buluşuyor. Sergi aracılığıyla kursiyerlerin ürünlerinin satışı yapılarak ev ekonomileri katkı sağlanırken, yeni yıl için sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatifler sunuluyor.

'Heyecana ortak oluyoruz'

Sergiye tüm İzmirlileri davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Cumhuriyet Semt Evleri aracılığıyla kadınları ekonomik ve sosyal hayatın içine çektiklerini ve belediye yönetimine ortak ettiklerini söyledi. Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri fuarlar ve sergilerde satarak, kadınların aile ekonomilerine katkı koymalarını sağladıklarını söyleyen Başkan Şenol "Bu özel sergiyle vatandaşlarımızın yeni yıl heyecanına ortak oluyoruz" diye konuştu.