Gece Yolcuları, İzmirlilere konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Çim Konserleri’nin son konuğu, Türk rock müziğinin başarılı gruplarından "Gece Yolcuları" oldu. Binlerce İzmirli, ünlü sanatçıyı dinlemek için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu

Yaz akşamlarında İzmirli sanatseverlerin en çok rağbet ettiği mekanların başında gelen Tarihi Havagazı Fabrikası, bu kez romantik rock parçalarının yaratıcısı olan Gece Yolcuları’na ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Çim Konserleri”nde efsane şarkılarını İzmirliler için seslendiren grup, ilk defa böyle bir alanda konsere çıktıklarını ve ambiyanstan çok etkilendiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek kentte kazandırdığı Tarihi Havagazı Fabrikası'nın bahçesinde düzenlenen konsere binlerce İzmirli katıldı. Gece Yolcular konseri sırasında romantik anlar yaşandı. Konsere gelenler, unutulmaz par çalara eşlik ederken, çiftlerden bazıları da gece boyunca dans etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği Çim Konserleri serisi, 16 Temmuz'da eski müzikleri coverlayarak başka bir yorum katan genç sanatçı Eda Baba ve 26 Temmuz'da da Türkçe pop müziğin efsane isimlerinden Grup Gündoğarken ile devam edecek. Ücretsiz konserlerin başlama saati 21.00.