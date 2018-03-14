Gençler, Cumhuriyet'in hikayesini yazacak

Bornova Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirdiği proje, Oyuncu Levent Üzümcü ile başladı. 40 genç, 7 sanatçı ile görüşerek Cumhuriyet'i anlatan 40 hikaye kaleme alacak

Bornova Belediyesi, gençlerin Cumhriyet'in 100. yılına dair hayallerini kitaba dönüştürecek. Birbirinden değerli yedi sanatçı, oyuncu, gazeteci ve yazar ile atölye çalışmalarında buluşacak 40 üniversite öğrencisinin yazacağı, 40 öykü bir kitapta toplanacak. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkılacak. Proje, Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde başladı. İlk atölye çalışmasının konuğu olan Oyuncu Levent Üzümcü, 'Benim 2023 hayalim herkesin kardeşce yaşadığı bir dünya' dedi.

Projenin yönetimini yürüten Gazeteci-yazar Gülşah Elikbank, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın projeyi sahiplenerek kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. Başkanı Olgun Atila ise 'Ata Evi'nde başlayan bu projeden çok anlamlı hikayeler çıkacağından hiç şüphem yok. Gençlerle birlikte Atamızın huzuruna çıkacağımız o günü heyecanla bekliyorum' dedi.



İlk atölye çalışması Levent Üzümcü ile



Gazeteci-yazar Gülşah Elikbank yönetimi, Bornova Belediyesi'nin organizasyondaki proje, Bornova Belediyesi'nin Atatürk'ün 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e son kez baktığı ve 'Bu kente bir şey olacak diye çok korktum' dediği Belkahve'de kent kültürüne kazandırdığı Ata Anı Evi'nde başladı. İlk atölye çalışmasında Oyuncu Levent Üzümcü, 40 üniversite öğrencisi ile 'Hayal Kurma' üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. 'Bizi bu özel mekanda bir araya getiren kişi cephede dahi kitap okuyan biri; Yani Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk' diyen Üzümcü, en büyük hayalinin herkesin kardeşçe yaşabildiği bir dünya olduğunu söyledi. Üzümcü, 'Bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Bunu başarabiliriz. Hiçbirşey bizim insanca ve bir arada yaşamamızdan önemli değil. Benim 2023 hayalim bu' dedi.



Başkan Atila cesaret verdi



Projenin yönetimini yürüten Gazeteci-yazar Gülşah Elikbank ise Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın projeyi sahiplenerek kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek, 'Böylesi umutlu bir projeye destek verilmesi çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in en güzel düşünü ancak gençler yazabilir. Burada umut taşıyan ütopyaların yazılacağına inanıyorum' dedi.



Geleceği hayalleri belirleyecek



'Gençler Ütopyalarını Yazıyor, Atalarına Sunuyor' projesinin çok özel bir çalışma olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Çok değerli isimler bu süreçte bizlerle olacak. Ata Evi'nde başlayan bu projeden çok anlamlı hikayeler çıkacağından hiç şüphem yok. Çünkü, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i gençlerimize emanet etti. Geleceğimizi onların hayalleri belirleyecek. Gençlerle birlikte Atamızın huzuruna çıkacağımız o günü heyecanla bekliyorum' dedi. n Nigar Nak





Ünlü katılımcılar



'Gençler Ütopyalarını Yazıyor, Atalarına Sunuyor' projesi kapsamında, Levent Üzümcü'nün ardından Yazar Hakan Akdoğan, 'Öykü Yazmanın Sırları', Prof. Dr. Uğur Batı 'Yaratmanın Biyolojik Saati', Yazar Alper Canıgüz 'Kahramanın Yolculuğu', Şair ve Yazar Murat Menteş 'Olay Örgüsü ve Merak Unsuru', Gazeteci Enver Aysever 'İyi Sorularla Geleceği Tasarlamak', Yazar Canan Tan 'Okunan Öykü ve Roman Yazmanın Sırları', Yazar Özgür Mumcu ise 'Barış Makinesi Romanı Üzerinden Bilim Kurgu' başlıklı atölye çalışmalarında gençlerle buluşacak.





Ünlü isimler ile söyleşi



Bu arada ilk atölye çalışmasını yapan Levent Üzümcü, aynı proje ile paralel olarak başlayan Usta Kalemler Edebiyat Söyleşilerinin de ilk konuğu oldu. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanattan siyasete keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Levent Üzümcü ile başlayan söyleşiler, 21 Mart'ta Yazar Prof. Dr. Uğur Batı, 24 Mart'ta Gazateci-Yazar Özgür Mumcu, 11 Nisan'da Gazateci-Yazar Enver Aysever devam edecek. 18 Nisan'daki son söyleşinin konuğu ise Ünlü Edebiyatçı Canan Tan olacak.