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    • Geniş Aile 2 izle Geliyor!

    2009 yılında televizyon dizisi olarak ekranlardaki yerini alan, 2015 yılında ise beyaz perdeye taşınan Geniş Aile yapımı, 4 Kasım 2016 tarihi itibari ile de ikinci sinema filmi ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır

    11 Ekim 2016 Salı 09:07
    Geniş Aile 2 izle Geliyor!
    Geniş Aile 2 izle Geliyor! 2009 yılında televizyon dizisi olarak ekranlardaki yerini alan, 2015 yılında ise beyaz perdeye taşınan Geniş Aile yapımı, 4 Kasım 2016 tarihi itibari ile de ikinci sinema filmi ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. İkinci sinema filminin ismi ise; Geniş Aile 2 izle Her Türlü. Filmi izleyenleri yine oldukça kahkaha dolu dakikaları yaşatmayı amaçlayan filmin yönetmenliğini Ömer Uğur, senaryosunu ise Cüneyt İnan yazmıştır. Geniş Aile 2: Her Türlü filminin oyuncu kadrosunda ise, eski isimlerin yanı sıra yeni isimlerde bulunmaktadır. Filmin oyuncu kadrosu şu şekildedir:
    • Ufuk Özkan
    • Fırat Tanış
    • Bülent Çolak
    • Ahmet Sarsılmaz
    • Şinasi Yurtsever
    • Özge Ulusoy
    • Bora Akkaş
    • Tolga Canbeyli
    • Gizem Akman
    • Mine Teber
    Geniş Aile 2 Full izle Her Türlü filmi, Cevahir’in kardeşi olan Zekai’nin günün birinde kumarhanelerde bulunan rulet masalarını kontrol eden bir saat düzeneği icat etmesi ile başlamaktadır. Zeki’nin bu icadını öğrenen Cevahir ise, bu düzenek ile çabucak zengin olmayı aklına koymuştur. Bu sebeple, Paçacı lakaplı bir kumarhane sahibinin yerinde alet denenmek istenmiştir. Ancak, oluşturulan düzenek tam hazır olmadığından dolayı, parayı düzenek ile hiçbir alakası olmayan kişiler kazanmıştır. Düzeneğin kullanılması ile kumarhanesinde büyük bir maddi kayıp yaşayan Paçacı, bu sebeple Cevahir’in sevgilisi olan Pırıl’ı kaçırmıştır. Eğer Paçacı’nın kaybetmiş olduğu yüklü miktarı Cevahir ve arkadaşları temin edemezse, Pırıl ölecektir. Bu sebeple Kıbrıs’a giden ekip, burada kısa sürede gerekli olan parayı kazanmışlardır. Ancak, kazanmış oldukları parayı yine kısa sürede kaybetmişlerdir. Ekibin, gerekli olan parayı tamamlamaları için, sadece 4 saatleri kalmıştır.

    Çakallarla Dans 4

    Farklı farklı iş kollarında bulunan ve oldukça matrak 4 kafadarın başından geçen olayların anlatıldığı Çakallarla Dans filmlerinde, ilk film 17 Aralık 2010 tarihinde vizyona girmişti. Oldukça güzel geri dönüşler alan serinin ikinci filmi ise, 7 Aralık 2012 tarihinde, üçüncüsü ise; 5 Aralık 2014 tarihinde sinema severler ile buluşmuştur. Serinin her filminde, Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet’in başından geçen olaylar anlatılmakta ve izleyenlere kahkaha dolu dakikalar geçirtmektedir. Bu dörtlünün son maceraları ise; Çakallarla Dans 4 full izle adıyla 25 Kasım 2016 Cuma günü beyaz perdede sinema severler ile buluşacaktır. Filmin ve izleyenlerim kahramanı olan dörtlü, günden güne ekonomik yetersizlikler ile boğuşmaktadır. Bu sebeple de, tek bir çatı altında ve aynı evde yaşamaya karar vermişlerdir. Ancak, bu dörtlü için aynı çatı altında bir evde yaşamak oldukça zorlu ve alışılması zor bir durumdur. Bu dörtlünün yakını olan Berber Hüseyin, bir gün 4 arkadaşa cazip bir teklifle gelmiştir. Ancak bu cazip teklif, oldukça da çılgındır. Çünkü, Berber Hüseyin’in elinde ne olduğu belli olmayan ve Almanya’daki dayısının oğlundan vasiyet kalan harita elindedir. Ekonomik olarak sıkıntılar çeken ekibimiz, ellerinde bulunan bu haritayı hazine haritası olarak varsaymakta ve bu sebeple Edirne’nin yolunu tutmaktadır. Çakallarla Dans 4 filminin başrollerinde, serinin diğer filmlerinde olduğu gibi yine, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu bulunmaktadır.
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