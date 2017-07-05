Gezici Çocuk Dünyası Bergama'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında hizmete giren 'Gezici Çocuk Dünyası' aracı Bergama'ya park etti. Gezici araç Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Mahallesi'nden okul öncesi 4-6 yaş aralığında ki 40 çocuğa eğitim vermeye başladı. Sekiz hafta sürecek okul öncesi eğitimi için Bergama Belediyesi tarafından 2 öğretmen görevlendirildi.
Gezici Çocuk Dünyası Projesi ile nitelikli ve yenilikçi okul öncesi eğitim hizmeti verilmesi amaçlandığını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alan gezici çocuk dünyası projesi ile okul öncesi çocuklarımıza nitelikli eğitim hizmeti verilmesi amaçlandı. Bu proje çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar bırakmak adına çok değerli bir proje. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz' dedi.
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