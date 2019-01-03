Göçmen kadınların dramı

İzmir'de, bir tiyatro grubu, göçmen kadınların yaşadıklarını büyüteç altına alan 'Hiç Kimse' oyunuyla göçün dramını tiyatro sahnesine aktarmaya hazırlanıyor. Dünya gündeminde ilk sıraları işgal eden göç ve göçmenlik konusu, çok sayıda trajedinin yaşandığı İzmir'de, bir grup sanatçı tarafından tiyatro oyunu olarak işlendi.

Vol:5 Tiyatro'nun gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek senaryolaştırdığı 'Hiç Kimse' isimli tek kişilik oyunun ilk temsili, 5 Ocak'ta İzmir'deki Boyoz Akademi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Orta Doğu'da başlayan ve Avrupa'ya kadar uzanan göç hikâyesinin kahramanı ise 'Azerin' isimli karakter. Azerin'in çocukluğu, asker babası ve öğretmeniyle ilişkileriyle başlayan hikâye, karakterin yalnızlaşmasıyla devam ediyor. Yaşadığı şehrin bombalanmasıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan Azerin'in göç yolculuğunu anlatan oyunda, karakterin karşılaştığı diğer göçmen kadınların hikâyeleri ve beraberindeki sorgulamalara da yer veriliyor. Azerin'in işlediği suç nedeniyle vicdanıyla hesaplaşmasının da yansıtıldığı oyun, kadının Orta Doğu toplumlarındaki konumuna ilişkin sorgulamaları da işliyor.

Her biletin 5 lirası çocuklara

Vol:5 Tiyatro'nun kurucularından ve oyunun yönetmeni Ömer Polat, bir üçleme projesiyle yola çıktıklarını, daha önce 'Medea Belleği' ve 'Otel Kırık Bellek' adında iki oyunla izleyici karşısına çıktıklarını, 'Hiç Kimse'nin ise üçlemenin son oyunu olduğunu söyledi. Hikâyede, göçün zorluğuna kadın gözüyle bakmayı amaçladığını vurgulayan Polat, "Ülkemizde de Orta Doğu'dan gelen birçok insanla karşı karşıya kalıyoruz. Onlar çalışıyorlar, yaşıyorlar vesaire ama hikaye orada kalmıyor" diye konuştu. Hikâyede anlatılan karakterlerin gerçekte de var olduklarına işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"Bizim de bu çocuklara ufak da olsa bir katkımız olabileceğini düşündük. Bu oyunda her bilet için gelirin 5 lirasını çocukların eğitimine ayırıyoruz, bir vakfa bağışlıyoruz. Yapılan bağışla ilgili de izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Tiyatronun toplumsal olarak bir katkısı olmalı, sadece izleyerek değil."