'Görevimiz Tatil' Birgi'de çekiliyor

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde bugüne kadar çok sayıda filmin çekildiği Birgi Mahallesi, bu kez de başrolünü Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor

'Görevimiz Tatil' Birgi'de çekiliyor

Türk sinemasının iki usta oyuncusu Demet Akbağ ve Zafer Algöz, 'Görevimiz Tatil' filmi için Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde buluştu. Çekimleri İstanbul'da geçen ay başlayan 'Görevimiz Tatil' filminin yönetmenliğini 'Çakallarla Dans' filmiyle tanınan Murat Şeker yapıyor. Bir aile komedisini ele alacak olan filmin senaryosunu ise Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yazdı.

Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün yanı sıra Sinan Çalışkanoğlu, Sarp Akkaya gibi ünlülerin de yer aldığı filmin çekimlerini duyanlar ünlü sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirmek için sete koştu. Birgi'nin ardından Bayındır'da devam edecek çekimlerin 9 Ekim'de sonlandırılacağı öğrenildi.

Etiketler; #izmir #demet akbağ #zafer algöz
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