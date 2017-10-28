Grup Mecaz’la Cumhuriyet kutlaması

Bornova Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Grup Mecaz konseri büyük ilgi gördü. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkan Grup Mecaz Cumhuriyet coşkusunu türkülerle yaşattı

Bornova Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Grup Mecaz konseri büyük ilgi gördü. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlileri ve mezunlarından oluşan Grup Mecaz, Ege'den Orta Anadolu'ya, Karadeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, Akdeniz’den Balkanlar'a kadar uzanan eserleriyle Bornovalılara müzik ziyafeti sundu. Zeynel Demir, Mahmut Karagenç, Özgür Çelik, Mehmet Ali Edis ve Hüseyin Özdoğan'dan oluşan Grup Mecaz, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.





Final İzmir Marşı’yla yapıldı



Grup kendi albümleri Yalelli, Derun ve Heybe’nin yanısıra sevilen türküleri de seslendirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da ailesiyle birlikte izlediği gecenin finali İzmir Marşı’yla yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Bornovalılar ellerindeki bayraklarla İzmir Marşı’na eşlik etti.



