Gülse Birsel EÇEV ile buluştu

Mövenpick Hotel Izmir, birçok gence eğitimde umut ışığı olan EÇEV ile ortak bir etkinlik düzenledi

Gülse Birsel, 'Aile Arasında' filminin vizyona girmesi nedeniyle ziyaret ettiği İzmir'de, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın gönüllüleriyle Mövenpick Hotel Izmir'de buluştu. EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu'nun açılış ve hoşgeldiniz konuşması ile başlayan sohbet, Gülse Birsel'in samimi ve sıcak yaklaşımı ile keyifli bir sit-com tadında gerçekleşti. Hemen hemen her sorunun espri ve kahkahalarla sonlandığı söyleşiye yüzün üzerinde EÇEV'li katıldı. Evliliğinden, ev hayatına, kariyer yolculuğundan, emeklilik hayallerine kadar konuklardan gelen pek çok soruyu büyük bir içtenlikle yanıtlayan Gülse Birsel, geçmişteki TV deneyimleri, son filminin karakterleri ve yeni projelerine, bir çok konuya dair merak edilenleri paylaştı.



