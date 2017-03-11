Gülsin Onay, mülteci çocuklarla sahneye çıkacak

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve sık sık uluslararası festivallere konuk olan devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay , İzmir'de, sığınmacı ailelerin çocuklarından oluşan bir koro ile Bestelerle Barışa Yolculuk konser inde aynı sahneyi paylaşacak.

Ünlü piyanist Gülsin Onay, 14 Mart'ta başlayacak olan 'Master Musicians International Serisi' kapsamındaki Kuzey İngiltere turnesinde, 4 ayrı şehirde resitaller verdikten sonra Türkiye'ye dönecek. Müzik eğitimi alan Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı çocukların oluşturduğu koro ile birlikte sahne alacak olan devlet sanatçısı Gülsin Onay, 26 Mart tarihinde saat 19.00'da Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Bestelerle Barışa Yolculuk' konserinde sanatseverlerle buluşacak. Onay, 110'uncu doğum yılında hocası Adnan Saygun'un eserlerini seslendirecek. Mülteci çocuklar korosu 4 Arapça parçanın yanı sıra 'Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar', 'Hayat Bayram Olsa, 'Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara' şarkılarını söyledikten sonra İzmir Marşı ile konserin finalini yapacak.Geçen yıl Kemeraltı'nda mendil satarken bir seyyar satıcının şiddetine maruz kalan Suriyeli Hasan Hatunami isimli çocuk da gitarı ile koroda yer alacak. Hasan'ın müzik eğitmeni Muharrem Dayanç "Suriyeli çocuklarımızın hemen hepsi Halep kentinden gelmiş. Özellikle Hasan'ın gitar üzerindeki yeteneği muhteşem. O gece Hasan gitarı ile çocuklarımız şarkıları ile herkesi büyüleyecek" dedi.CNN Türk haber spikeri Nevşin Mengü'nün sunuculuğunu yapacağı ve mülteci çocuklar yararına düzenlenen konserde Muharrem Dayanç sazıyla geceye renk katarken şef Rengin Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası eşliğinde Mozart 12 Numaralı piyano konçertosu seslendirilecek.Tüm dünyaya barış mesajı veren Gülsin Onay "Dünyada ilk kez ülkemizde oluşturulan ve Suriyeli, Pakistanlı ve Afganistanlı çocuklarımız ile aynı sahneyi paylaşmak onların yaşamlarına el elele gönül gönüle katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyacağım. Bestelerle Barışa Yolculuk konserinde söyleyeceğimiz şarkılar ve müziğin sesi tüm dünyaya barışın sesi olarak yayılacak" dedi.