'Güz Söyleşileri'nin konuğu Özgür Mumcu

Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Güz Söyleşileri’nde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu’yu konuk edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, edebiyat, sanat, hayat ve felsefe üzerine samimi sohbetlerin gerçekleştiği ‘Güz Söyleşileri’yle İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Şair Haydar Ergülen’in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşilerin geçtiğimiz ayında gerçekleşen ilkine şair Ali Lidar konuk olmuştu. Düzenlediği edebiyat ve mizah festivalleri ile ülkenin önde gelen şair ve yazarlarını konuk eden Büyükşehir Belediyesi, söyleşi dizisinin ikinci etkinliğinde ise Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özgür Mumcu’yu ağırlayacak. 4 Aralık 2016 Pazar günü saat 15.00’te Bergama Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşi, halka açık ve ücretsiz. ‘Güz Söyleşileri’, Özgür Mumcu’nun ardından 27 Aralık’ta İsmail Saymaz ile devam edecek .



1977 yılında İstanbul’da doğan Şinasi Özgür Mumcu, 1993 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu ile CHP eski İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan yardımcısı Şükran Gürdal Mumcu’nun oğullarıdır. Mumcu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından Sorbonne Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler Hukuku doktorası yaptı. Birgün ve Radikal gazetelerinden sonra Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarlığına devam eden Özgür Mumcu, halen akademisyen olarak görev yapıyor.



