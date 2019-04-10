TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı'nda Haber Ekspres Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Çatal, okurlarıyla bir araya geldi ve Bozkır Yolculukları adlı şiir kitabını imzaladı.

Doğancan Bingöl - Bu yıl Kültürpark Fuar alanında 24.'sü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'Nda Haber Müdürümüz Hüseyin Çatal kitabını imzaladı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin standında kitaplarını imzalayan Çatal'ı çalışma arkadaşları ve okurları yalnız bırakmadı. Bozkır Yolculukları adlı kitabıyla sevenleriyle bir araya gelen Çatal, şiirin farklı bir görme biçimi olduğunu, şiir yazmanın hep üzerine bir şeyler koyarak devam ettiğini söyledi.

Şiiri matematik öğretmenim sevdirdi

Şiir yazmaya lise yıllarında başladığını belirten Çatal, "Bana şiiri sevdiren lisedeki matematik öğretmenim oldu. Öğretmenimiz bazen derse şiirle başlardı. Bir gün Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okumaya başladı. Bütün sınıf sustu. Anladık ki şiir kitaplarda durduğu gibi durmuyormuş. Öğretmenimiz okudukça, şiirin insanlar üzerinde bıraktığı o güzel etkiyi gördüm. Sanırım öğretmenimizin matematik dersine şiirle başlaması da bize matematiği sevdirme çabalarından biriydi" dedi.

Yaşamak, bir yolculuktur

Yazdığı şiirleri kitapta toplama kararını almasında üniversite arkadaşlarının etkisinin büyük olduğunu belirten Çatal, "Lise ve üniversite yıllarında okumaya ve yazmaya devam ettim. Yazdıklarım bir türlü yeterli gelmiyordu. Bir hafta önce yazdığım bir şiiri iki hafta sonra beğenmiyordum. Belki de bu sayede gelişim gösterdim. Hep üzerinde koyma isteği içinde oldum. Üniversite arkadaşlarım şiirlerimin güzel olduğunu söylediler ve şiirlerimi bir kitap haline getirmem gerektiğini dile getirip beni bu konuda cesaretlendirdiler. Ve bu günlere geldik. Bana göre yaşamak, kendine doğru giden bir yolculuktur. Görerek, duyarak, inanarak yaşamak gerek. Ve tabi yazarak ve okuyarak..." ifadelerini kullandı.