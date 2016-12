Haldun Dormen'in engellilerle birlikte çektiği film Bornova'da izleyiciyle buluştu

Ünlü Sanatçı Haldun Dormen’in engelli bireylerle birlikte rol aldığı ‘Adım Adım Işığa Giden Yol’ filmi Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda izleyicilerle buluştu. Başkan Olgun Atila, Haldun Dormen de engellilerin hayata tutunma ve başarı hikayelerini anlatan filmi Bornovalılarla birlikte izledi

Engelli bireylerin hayata tutunma ve başarı hikayelerini anlatan ‘Adım Adım Işığa Giden Yol’ filminin gösterimi Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda yapıldı. Oyuncu kadrosunda Haldun Dormen, Asuman Dabak, Yüksel Ünal gibi ünlü isimlerin yanı sıra görme engelli Ümran Sevinç, Down Sendromlu Can Ayan, bedensel engelli Memet Sefa Öztürk, Bora Acar Zöngür ve Can Filiz gibi engelli oyuncuların yeraldığı filmin gösterimine ilgi yoğun oldu.



Gösterimin ardından sahneye çıkan oyunculara çiçek sunarak tebrik eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Adım Adım Işığa Giden Yol, çok anlamlı bir film. Biz de Bornova Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal hayat içinde varolma mücadelesine destek olmaya çalışıyoruz. Down Kafe bu anlayışla açıldı. Burada Down Sendromlu gençlerimiz hem sosyalleşiyor hem de çalışıp kendi paralarını kazanıyorlar. Çamdibi Atatürk Parkı’nda Engelsiz Yaşam Merkezi ve sosyal projelerimizle engelli yurttaşlarımıza destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





FİLMİN KONUSU



Eski bir balet olan Şevket’in (Haldun Dormen) hayatı, oğlu Tolga’nın ( Gazi Şeker) görme engelli kızı Ayşen’i (Ümran Sevinç) ona bırakmasıyla bir anda değişir. Yaşama müzik ile tutunan Ayşen’e kendisini adayan Şevket, bu umut yolculuğunda farklı hayatların çıkmazında bulur kendini. Kariyerinin zirvesinde geçirdiği trafik kazası ile her şeyi tepetaklak olan Gökhan ve engellini kabul edemeyen Can ile hırçın bir denize doğru yelken açan Şevket’in “Adım Adım” toplum ve önyargılar ile mücadelesidir.



Görme engelli Ümran Sevinç, Down sendromlu Can Ayan, bedensel engelli Memet Sefa Öztürk, Bora Acar Zöngür ve Can Filiz’e, film boyunca sanat dünyasının duayenlerinden Haldun Dormen başta olmak üzere, Asuman Dabak, Yüksel Ünal, Gazi Şeker ve Süreyya Kilimci eşlik ediyor. Dans sahneleri ile de dikkat çeken film, usta dansçı Banu Dağcıoğlu’nun koreografisi ve performansı ile hayat buluyor.