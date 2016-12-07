Haluk Bilginer'den Barış Atay'a ünlü oyuncular tiyatrolarıyla İzmir'de

Yıl boyunca seçkin tiyatro programlarıyla İzmirli tiyatro severleri ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında hem çocuklar hem de yetişkinler için hazırladığı toplam 13 oyunu sahneye koyacak. Tiyatroseverler, yıla Haluk Bilginer, Esra Bezen Bilgin, Hamit Demir, Cansu Fırıncı ve Barış Atay gibi ünlü oyuncuları izleyerek veda edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel tiyatrolarla kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı seçkisinde Haluk Bilginer, Esra Bezen Bilgin, Hamit Demir, Cansu Fırıncı, Barış Atay gibi sevilen oyuncuları izleme şansı bulacak. Yetişkinler için ‘Pencere’, ‘Masal Gecesi- Dokunan Masallar’, ‘Nikola Tesla’, ‘Dede Sultan’, ‘Aşka Dair Mutsuz Perşembe Hikayeleri’, ‘Papaz Kaçtı’ ve ‘Sadece Diktatör’ adlı oyunları hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, küçük izleyiciler için ise ‘Mutluluk Ormanı’, ‘Hareketin Dili’, ‘Simo’, ‘Macera Başlıyor’, ‘İyi de Güneş Nerede?’ ile ‘Keloğlan ve Masal Hırsızı’ adlı oyunları sahneye koyacak.





Haluk Bilginer, ‘Pencere’yle geliyor



Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkin tiyatroseverler için hazırladığı program şöyle:



10 Aralık 2016’da Oyun Atölyesi tarafından sahneye konacak olan ‘Pencere’ adlı oyun, tiyatronun ustası Haluk Bilginer’i sanatseverlerle buluşturacak. Bilginer’in yanısıra Esra Bezen Bilgin ile Kürşat Demir’in rol aldığı oyun Kültürpark İzmir Sanat’ta saat 20.00’de başlayacak. Orijinal adı ‘Skylight’ olan İngiliz yazar David Hare’nin kaleme aldığı, Bilginer’in Türkçe’ye çevirdiği oyunu Birkan Uz yönetiyor. Hayata ve ilişkilere farklı bir pencereden bakan oyunda, farklı dünya görüşleri olan Tom adında bir adam ile Kyra adında bir kadının ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar bir araya gelerek yeni bir hayat kurma çabaları anlatılıyor.





Büyüklere masallar



Mavi Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Masal Gecesi – Dokunan Masallar’ adlı oyun ise müzik ve masalı bir araya getiriyor. 11 Aralık 2016’da Bergama Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak olan ücretsiz oyun, farklı bir proje olarak hafızalara kazınacak.



‘Papaz Kaçtı’ çok güldürecek



Usta tiyatrocu Haldun Dormen ile M. Çağlar İşgören’in yönettiği komedi oyunu ‘Papaz Kaçtı’ ise 19 Aralık 2016’da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak. Philip King’in eserinden uyarlanan ücretsiz oyun, Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Oyun, 1943 yılında İngiltere’nin bir köyünde yaşanan karmaşık olayları konu alıyor.



Diktatörlüğün tarihini anlatıyor



21 Aralık 2016’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise, ‘Sadece Diktatör’ adlı oyun var. Onur Orhan’ın yazdığı, Caner Erdem’in yönettiği oyunda, Barış Atay oynuyor. Emek Sahnesi’nin hazırladığı oyun, saat 20.00’de başlayacak. Oyun, diktatörlüğün sistem içerisindeki tarihsel döngüsünü ve bunun sonucu, bir diktatörün kendi içsel hesaplaşması ve halk ile kurduğu paradoks ilişkiyi temel alıyor.





Nazım’dan uyarlama



Ünlü yazar Nazım Hikmet’in eserinden Halil Ersan tarafından uyarlanan ‘Dede Sultan’ adlı oyun, 27 Aralık 2016’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde görücüye çıkacak. Yönetmenliğini de Ersan’ın yaptığı ücretsiz oyun, TiyatroEvi tarafından sahneye konuyor. Oyunda, Hamit Demir, Cansu Fırıncı, Halil Ersan, Beran Soysal, Harun Ümit Yılmaz, Onur Uysal, Ebru Karaca, Havin Baran Eker, Nilüfer Şentürk ile Çiğdem Aksüt rol alıyor.



‘Nikola Tesla’ adlı oyun da aynı gün, 26 Aralık 2016’da sahnelenecek. Oyun, İzmir Sanat’ta saat 20.00’de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.



Umutsuz aşk hikayeleri



28 Aralık 2016 tarihinde ‘Aşka Dair Umutsuz Perşembe Hikayeleri’ adlı oyun var. İzmir Sanat’ta saat 20.00’de başlayacak olan ücretsiz oyunun yazarı ve yönetmeni Bahadır Yüksekşan. Yüksekşan’ın yanı sıra, Ceren Şahin, Ferit Can ve Sarbay Tokman’ın rol aldığı oyun, taksi şoförü, apartman görevlisi, mutsuz bir kadın, namus davası peşinde bir adam ve transeksüel şarkıcı gibi karakterlerin birbirleriyle kesişen hikayelerini sahneye taşıyor.





Ağaçlar kesilmesin



Küçük izleyicilerin beğenisine sunulan oyunlar da şöyle:



Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Mutluluk Ormanı’ adlı oyun, 8 Aralık 2016’da minik izleyicilerle buluşacak. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda 11.00 ve 14.00 seanslarında izlenecek ücretsiz oyun, ormanda bir kulübede yaşayan Elizabeth adlı bir kız ile arkadaşı olan ormanın yanındaki şatoda yaşayan kralın oğlu prensin maceraları anlatılıyor. Çocuklara doğa ve hayvan sevgisini anlatan oyun, kötüye karşı kötü davranmak yerine iyilikle tüm önyargıların kalkacağı mesajını da veriyor.



Mim ve kukla da var



Mim ve kuklanın müzikle harmanlandığı ‘Hareketin Dili’ adlı oyun ise küçük tiyatroseverleri deneyimsel bir çalışmaya davet ediyor. Oyun, 14 ve 18 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir Sanat’ta 11.00 ve 14.00 seanslarında sahnelenecek.



Simo güldürecek



19 ve 22 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir Sanat’da ‘Simo’ adlı oyun var. Oyun 11:00- 14:00 seanslarında izleyiciyle buluşacak.



Maceraya hazır olun



22 Aralık 2016’da sahnelenecek ‘Macera Başlıyor’ adlı oyun, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda 11.00 ve 14.00 seanslarında izlenebilir. Derme Tiyatro’nun sahnelediği ücretsiz oyunun yazarı ve yönetmeni Derya Sağlam. Sağlam’ın yanı sıra Mehmet Selin Sağdıç’ın da rol aldığı oyunun konusu şöyle: Evrende dolaşan tüm sesler, Obje Ağacı’nda toplandıktan sonra bu ağacın dallarında tomurcuklanıyordu. Çiro bunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Obje Ağacının bunca sesi nasıl taşıdığını anlamak için günlerce düşündü durdu. Sonunda bir karar verdi. Susacak ve böylece evrenin yükünü hafifletecekti. Ancak Obje Ağacı ile karşılaşması onu bir maceranın içine sürükleyecek.





Pantomimle eğlenecekler



Tiyatro seçkisinde, 23 Aralık 2016’da fantastik bir çocuk oyunu var. Pantomimle zenginleşen ‘İyi de Güneş Nerede?’ adlı oyun, ücretsiz olarak Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde 11.00 ve 14.00 seanslarında minik izleyicilerle buluşacak, Mehmet Selin Sağdıç’ın yazıp yönettiği oyunda, Sağdıç’ın yanı sıra Derya Sağlam ve Canan Yıldız rol alıyor. Çocuklara hoşça vakit geçirtecek oyunda, aylarca süren bekleyişin ardından kozasını yırtıp güneşle tanışan minik bir kelebeğin, doğanın değerini bilmeyen bir insanın kurduğu fabrika yüzünden mutsuz olması ve fabrika sahibinin doğayı önemsemesi için verdiği çaba anlatılıyor.



Keloğlan, masal hırsızına karşı



23 ve 24 Aralık 2016 tarihlerinde ise ‘Keloğlan ve Masal Hırsızı’ adlı oyun var. Bergama Kültür Merkezi’nde 11.00 ve 14.00 seanslarında miniklerin beğenisine sunulacak olan ücretsiz oyunda, akıl küpü Keloğlan’ın sevdiğimiz tüm masalları bizden çalmak isteyen kötü kalpli soytarıya karşı verdiği mücadele anlatılıyor.