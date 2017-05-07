Haluk Levent, Varto'dan gelen öğrencilerden oluşturulan orkestra ile İstanbul Boğazı'nda konser verdi

Haluk Levent, Muş'un Varto İlçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan ve İstanbul'a getirilen 40 kişilik orkesrtra ile İstanbul Boğazı'nda teknede konser verdi

Hamurpert Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun hayırseverlerden temin ettiği enstrümanlarla kurduğu orkestra, bir festivale katılmak üzere İstanbul'a gelmişti. Büyük ilgi gören orkestra için festival kapsamında planlanan İstanbul Boğaz'ı turu bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.





Sanatçı Haluk Levent köy okulundaki yetenekli öğrencilerle birlikte İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüleri arasında konser verirken, sosyal medya hesabından "Hayatımda çok farklı orkestralarla konser verdim ama hiç hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye yazdı. Levent, ayrıca Varto'daki 11 köy okulundan gelen öğrencilerle şakı söylerken sahilde gelin-damat görünce denizden çocuklarla birlikte jest yaparak onlar için de şarkı söyledi. Boğaz turu sonunda çocuklar Haluk Levent ile birlikte halay çekti. Haluk Levent bu konuda twitter hesabından "Ve finali lorke ile yaptık. Halaylar çekildi.. Bunlar bizim hepimizin çocukları. Zeybek de biziz horon da biziz halay da..." diye yazdı.

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