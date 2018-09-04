Hande Yener Ödemiş'i salladı

Ödemiş düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Hande Yener konseri düzenlendi. Konsere katılan binlerce kişi konser boyunca şarkılar söyleyip, dans etti

3 Eylül akşamı Saracoğlu Stadyumu’nda yapılan pop müziğin kraliçesi Hande Yener konserine binlerce kişi akın etti. İlçe kaymakam vekili Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Mahmut Badem, eşi Nevin Badem, protokol üyeleri ve çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık doyasıya bir eğlence yaşadı. Hande Yener ile birlikte sahne alan dans gurubunun yaptığı birbirinden güzel gösteriler seyircileri coşturdu. Sahne önünde toplanan çok sayıda gençler Hande Yener’in şarkılarına eşlik ederken, stadı dolduran binlerce kişi cep telefonlarıyla konseri görüntüledi.

Pop Müziğinin kraliçesi Hande Yener, seslendirdiği “Bakıcaz Artık”, “Sana Kırmızı Çok Yakışıyor”, Romeo”, “Na’ber” gibi şarkılarıyla stadyumu inletti. Belediye Başkanı Mahmut Badem; “Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Bu özel günde gençlerimize özel konser düzenledik. Sizlerin coşkuyla eğlendiğini görünce son derece mutlu olduk. Bundan sonra da yine sevdiğiniz sanatçıları sizlerle buluşturacağız” dedi. Başkan Mahmut Badem, Hande Yener’e Ödemiş’e özel tel kırma işlemeli tepsi ve çiçek verdi. Ayrıca Ödemişsporun atkısını sanatçının boynuna takarak, Ödemişsporu bu yıl şampiyon yapıyoruz demesi, gençlerin çılgınca alkışına neden oldu.