Hareketin saf şiiri Adnan Saygun'da

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 31. Uluslararası İzmir Festivali'nde dans zamanı

31 yıldır dünyanın en tanınmış bale topluluklarını, koreograflarını ve dansçılarını İzmir'e getiren İKSEV, 31. Uluslararası İzmir Festivali'nde çağdaş dansın büyük isimlerinden Dani Pannullo Dans Tiyatrosu'nu konuk edecek. Pannullo ve dansçıları, İspanya Büyükelçiliği iş birliği ile yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezin'de yapacakları gösteride festival izleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatacak.



Eleştirmenlerin 'Hareketin Saf Şiiri' olarak nitelendirdikleri 'Avalanche' performansında ünlü koreograf Dani Pannullo sahnede teknolojinin bize her konuda tatmin edici cevaplar sağlayabileceği bir dünyanın kanıtlarını arıyor ama iş, insan ilişkilerini açıklamaya geldiğinde çoğu şeyin hâlâ bilinmediğini fark ediyor. Gösteride, Dansçılar (B-boy'lar): Alejandro Moya (B-boy Lilkuest), Julián Gómez (B-boy Hu-lee), Miguel Ballabriga (B-boy Zomas), Rubén Martín (B-boy Chino) ve Serbest Stil Futbolcu Javier Sanz Aguilar, izleyenlerine unutulmaz anlar vadediyor. Yarın saat 21.00'de AASSM'de yapılacak konserin biletleri Biletix'den alınabilir.















