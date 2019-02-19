Hayat 'yaş alınca' güzel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, 'Türküler Ömre Bedel' ve 'Umut Korosu' konserleri düzenledi, el sanatları sergisi açtı.

Burcu Şahin - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projelerinden 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezi', 2007 yılından bu yana çeşitli etkinlikler düzenliyor. Merkez bünyesindeki üyelerin oluşturduğu ve 'Türküler Ömre Bedel' adı verilen Türk Halk Müziği korosu ile 'Umut Korosu' adlı Türk Sanat Müziği grubu üyeleri, performanslarıyla örnek oluyor.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği son konser, izleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Yılmaz Demirtaş ve Şef Hasan Or yönetimindeki 'Türküler Ömre Bedel' ve Şef Mustafa Uğur Akten yönetimindeki 'Umut Korosu'nun birbirinden güzel şarkılarına eşlik edenler arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu da vardı.

İzleyenlerin ayakta alkışladığı konser sonunda davetlilere seslenen Dr. Türkegül Kocaoğlu, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin fikir annesi olduğunu belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu giderek artmakta. Güzel İzmir, kent olarak Türkiye'de akla gelen ilk şehir. Emekli olanların ilk tercih ettiği İzmir'de bu yüzden yaşlı nüfusu giderek artmakta. Ayrıca son yıllarda bir taraftan da genç İstanbulluların huzur arayarak göç ettikleri bir yer İzmir. Buradan şu sonuç çıkıyor; demek ki İzmir, herkesin yaşamak için can attığı bir kent. Yaşam standartları arttığı ve gösterdiği çağdaş yaşam ile çekim merkezi olmayı hak eden bir kent İzmir. 'Yaşlı dostu' bir kent İzmir" şeklinde konuştu.