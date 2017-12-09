Hayata resim ile tutundu

10 yıl önce ağız kanseri olan ve çenesinin bir kısmını kaybeden ressam Gonca Sağnak, amansız hastalıkla mücadelesi sırasında ürettiği eserlerini Konak Belediyesi’nin desteği ile açtığı ‘Tutunanlar’ adlı sergide görücüye çıkardı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde açılan sergide sahneye çıkan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) da müzikleriyle bu anlamlı etkinliğe renk kattı

Konak Belediyesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) ile Kanserle Dans Derneği işbirliğinde açılışı gerçekleştirilen sergi yoğun ilgi gördü. İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez’in açılış konuşmasını yaptığı sergiye Ressam Gonca Sağnak’ın dostlarının yanı sıra engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Açılışta sahne alan İZOT korosu verdiği konserle sanatta engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açılışta konuşan İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez hiçbir emeğin boşa olmadığını, her emeğin bir karşılığı olduğunu belirterek serginin açılmasına destek veren herkese teşekkür etti. Sönmez açılan sergi ile farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.





SERGİ GELİRİ ENGELLİLERE GİDECEK



10 yıl önce ağız kanseri olan ve çenesinin bir kısmını kaybeden ressam Gonca Sağnak ise aslında seramik sanatçısı olduğunu belirterek, “Rahatsızlığım nedeniyle sol kolumu da tam olarak kullanamıyorum, yerde dizlerimin üzerine oturarak çalışmalarımı yapıyorum. Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilen geliri de ALS Derneği ve İZOT’a bağışlayacağım” dedi.





MÜZİKTE BİRLEŞTİLER



Muhteşem bir konserle açılışa renk katan İZOT Korosu‘nun şefi ve kurucusu Dr. Orçun Berrakçay da müziğin otizmli bireylerin sosyalleşmesinde önemli bir rolü olduğunu ve bu nedenle kuruduklarını belirtti. Berrakçay, Müzik Otizm ve Oder Otizm Derneği işbirliğiyle çalışmalarına devam ettiklerini, gönüllü eğitimcilerin de destek verdiğini dile getirerek, “Müzikle ilgilenen otizm tanılı çocukları bir araya getirmek, onların sosyalleşmelerini sağlamak, kendilerine olanak verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek, ailelere motivasyon sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bu orkestra ve koroyu oluşturduk. Türkiye’de ve Avrupa’da turnelere çıkıyoruz” dedi. Berrakçay, İZOT’u 2013 yılında kurduğunu, kısa sürede pek çok başarıya imza attıklarını ve ödüller aldıklarını da kaydetti. Etkinliğin sonunda ressam Gonca Sağnak’a Konak Belediyesi tarafından tuval ve boyalardan oluşan resim seti hediye edildi. Yaklaşık 50 eserden oluşan sergi, 14 Aralık tarihine kadar Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilecek.