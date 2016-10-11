Her çarşamba Konak'ın farklı bir okuluna konuk olan tiyatro ekipleri öğrenciler için bir birinden güzel çocuk oyunları sahneliyor. Tiyatro sahnesi bulunan okullarda gösteriler bu salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan okullarda da koridorlar tiyatro sahnesine dönüştürülüyor. Öğrenciler ders bitiminde tiyatro oyuncularınca sahnelenen oyunları keyifle izliyor.



Yeni dönemin ilk oyunu



Çocukların sanatla iç içe büyümesi için hayata geçirilen Okulda Oyun Var etkinliklerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılındaki ilk oyunu Kadriye Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'nda sahnelendi. Anaokulu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan izleyiciler Konak Belediyesi Tiyatro Atölyesi'nin sahnelediği 'Arıcığın Macerası' isimli oyununu izleme şansı buldu.



Medine Çam ve Mehmet Küçükgünaydın'ın yazıp, yönettiği 45 dakikalık oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izledi. Birçoğu hayatında ilk kez tiyatro oyunu izleyen çocuklar 'Arıcığın Macerası' oyunu ile tiyatro sanatıyla tanışmış oldu. Arıların dünyasındaki düşmanlığın dostluğa dönüşmesini anlatan müzikli ve danslı oyunun sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Konak Belediyesi'nin 'Okulda Oyun Var' etkinliğinin gelecek haftaki durağı Mehmetçik İlkokulu olacağı öğrenildi.







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