Hiç Kimse Ege Perla'da

İzmirli grup Vol:5 Tiyatro tarafından sahnelenen, 'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu göçmen kadınların hayat hikâyelerini sahneye taşımaya devam ediyor.

Vol:5 Tiyatro'nun bellek üçlemesinin son oyunu olan Hiç Kimse, 05 Nisan'da Toy İzmir Ege Perla Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Ömer Polat'ın yazıp yönettiği oyunda, kadın karakterleri Gizem Tataroğlu tek kişilik performansı ile canlandırıyor. Hiç Kimse, nedeni belirsiz savaşlar yüzünden kaçmak zorunda kalan ve kökünden kopan kadınları hikayesini seyirci ile buluşturuyor. Oynanmaya başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi beğeni gören oyun 05 Nisan'da Toy İzmir Ege Perla Sahnesi'nde. Gizem Tataroğlu, İranlı şarkıcı Azerin, Balkan Göçmeni Nika, ve Ortadoğulu öğretmen Zilal karakterlerini canlandırıyor. Oyunu Ömer Polat kaleme aldı. Sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e, özgün müzik tasarımı Sam Alty'e, afiş tasarımı ise Alpgiray Kelem'e ait.