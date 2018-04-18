Hicran Akaalp'in 'Kırk' fotoğrafı

'Kırk' adlı fotoğraf sergisini imgesel olarak kültürümüzde mevcut 40 motifine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirten fotoğrafçı Hicran Akaalp, 'Gerek kurgusal, gerekse de belge şeklinde derlemeler yapıp, Anadolu'daki sayı simgeciliğinin 'kırk' etrafında şekillenen yönünü farklı yörelerden aldığı kesitlerle gözler önüne serdim' dedi

Ali Budak- Fotoğrafçı Hicran Akaalp, 'Kırk' adlı fotoğraf sergisinde, imgesel olarak kültürümüzdeki mevcut 40 motifine dikkat çekmek amacıyla, gerek kurgusal, gerekse de belge şeklinde derlemeler yapıyor. Serginin açılışı Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi'nde yapıldı. Sanatseverler sergiyi 23 Nisan'a kadar gezebilecek.



Kırk metaforu Mardin'den esinlendi



Kırk metaforunu kullanma nedenini ve bu sürecin nasıl geliştiğini sorduğumuz Hicran Akaalp, 'Mardin'de yaşadığım süreç içerisinde çok sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir Kırklar Kilisesi vardı. Daha önce adının nerden geldiği ile düşünürken, çevrede kadınların sıklıkla çoğun kırkını çıkarmak lazım, kadının kırkını da hamamda çıkardık gibi ifadeler geçince, sayının ve gelenek göreneklerinin bir bağlantısı olup olmadığı üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Sonra aslında kırk sayısının mitolojik sistemden, dinsel inanışlardan ve eskilerin tecrübelerinden yola çıkılarak, zaman zaman büyü, ritüel ve sayı simgeciliğinde yer aldığını fark edince de bunu görsel olarak çalışmaya başladım. Fotoğraflar dışında konuyu enstalasyon (yerleştirme) ve video art şeklinde de göstererek soyut olan konuyu somutlaştırmaya çalıştım. Çalışma 2014-2017 yılları arasını kapsıyor' diye konuştu.



'Kırk yokluğu ve çokluğu ifade ediyor'



Kırk sayısının yüklendiği anlamları mitolojik sistemden, dinsel inanışlardan ve tecrübelerden aldığını belirten Akaalp, şöyle devam etti: 'Kırk sayısı, hazırlık aşamasını, tamamlanmayı, olgunluğu, yokluğu ve çokluğu ifade edebildiği gibi büyü, sihir ya da ritüel içeren uygulamaların formülasyonunda önemli bir işleve sahiptir. Temeli mitolojiye ve dinsel inanışlara dayanan sayı simgeciliği, günlük yaşama yansıyan çeşitli yönleriyle modern çağda da devam etmekte.'



Belgesel ağırlıklı çalışacağım



Projeleri arasında geçen senenin ekim ayından itibaren 2018 yılı içerisinde kolektif bir çalışma olan Halkapınar'daki 'Bit Pazarı' ile ilgili belgesel fotoğrafların da sergisinin Tepekule'de 30 Nisan'da açılacağını söyleyen Akaalp, bundan sonraki projelerinin şu an taslak aşamasında olduğunu ve çalışmalarına belgesel ağırlıklı devam edeceğini ifade etti.