Hospitalier Şövalyeleri'nin izinde

Rodos'un ışıltısı kilometrelerce uzayan sahil şeridi, çam ormanlarıyla kaplı dağları, arkeolojik sit alanları ve eşsiz güzellikteki Ortaçağ Kentleri. 1309'da, kaleyi Avrupa'da eşi bulunmaz bir tahkimat ile restore eden Hospitalier Şövalyeleri bugüne güzel yapı izleri bırakmışlar

Lütfü Dağtaş-Ortaçağ şehrine, en bilinen kapı olan Porta Marina'dan (Deniz Kapısı) girdiğinizde Şövalyeler Caddesi boyu yürüyüş sizde büyük heyecan uyandırıyor. Yol boyunca sağlı sollu sıralanmış Hospitalier Şövalyeleri'ne ait etnik grupların kışlalarındaki taş mimari işçiliğinin büyüleyiciliği içerisinde kendinizi bir anda Şövalyelerin Büyük Efendisi Sarayı'nın geniş avlusunda buluyorsunuz. (14. yy.) Yapımı 1346'da tamamlanan Saray, 1856'da patlama sonucu yerle bir olursa da, 1939 yılında On İki Adalar'ın İtalyan Valisi tarafından yeniden inşa ettirilir. Avluda hepsi birbirinden muhteşem heykellerin yanı sıra Geç Bizans ve Bizans Sonrası Dönemlere ait fresk ve ikonalara ev sahipliği yapan Bizans Müzesi'ni de dolaşmaya kalktığınızda, fotoğraf çekmeye de tutkunsanız Saray ile cadde ve dar sokaklarda dolaşmak için iki gün size yetmeyecektir.









Lindos

Alın size





Kaptan evleri, salon, mutfak ve yatak odasının iç içe geçtiği ana yapı ve üstte konuk odasından oluşuyor. Zeminleri deniz taşlarından desenlerle süslü evlerin tavanlarındaki ahşap süslemeler ayrı bir sanat şaheseri.

Lindos'un, yöreye özgü türlü yiyecek, giyecek, süs eşyalarının satıldığı dar sokaklarından sonra sırada denizden 116 m. yüksekliğe inşa edilmiş Antik Lindos Akroplü'ne çıkış var. Çıkamam diye korkmanıza gerek yok, keyifle tırmanabilirsiniz. Tırmanışta Rodoslu kadınların el işçiliği ürünü masa örtülerinin desen ve renkleri sizleri alıp başka dünyalara götürür nitelikte. Zirvedeki Lindoslu Athena Tapınağı'ndan aşağıya baktığınızda plajlarla çevrili denizin maviliği çevrenin güzelliğini bir başka boyutta ortaya koyuyor. Lardos, Agios Pavlos, Glistra, Gennadi, Kiotari sahillerinde yüzebilir, rüzgar ve uçurtma sörfü yapabilir, jet skide uçabilirsiniz. Yöre, dalış ve zıpkınla balık avlama açısından da son derece cazip. -Ortaçağ şehrine, en bilinen kapı olan Porta Marina'dan (Deniz Kapısı) girdiğinizde Şövalyeler Caddesi boyu yürüyüş sizde büyük heyecan uyandırıyor. Yol boyunca sağlı sollu sıralanmış Hospitalier Şövalyeleri'ne ait etnik grupların kışlalarındaki taş mimari işçiliğinin büyüleyiciliği içerisinde kendinizi bir anda Şövalyelerin Büyük Efendisi Sarayı'nın geniş avlusunda buluyorsunuz. (14. yy.) Yapımı 1346'da tamamlanan Saray, 1856'da patlama sonucu yerle bir olursa da, 1939 yılında On İki Adalar'ın İtalyan Valisi tarafından yeniden inşa ettirilir. Avluda hepsi birbirinden muhteşem heykellerin yanı sıra Geç Bizans ve Bizans Sonrası Dönemlere ait fresk ve ikonalara ev sahipliği yapan Bizans Müzesi'ni de dolaşmaya kalktığınızda, fotoğraf çekmeye de tutkunsanız Saray ile cadde ve dar sokaklarda dolaşmak için iki gün size yetmeyecektir.Alın size Rodos 'un güney yönünde, kente 46 km. uzaklıkta unutulmaz bir coğrafya daha: Lindos. Lindos, dar sokakları, kemerleri ile Dünya Miras Listesi'nde yer alan geleneksel bir köy. Yüksek taş duvarlar, armalı kalkanlar ve ağır ahşap kapılarla süslü kemerli girişleri ve daracık sokaklarda karşınıza sürpriz olarak çıkan "Kaptan Evleri" son derece etkileyici. Kaptan Evleri'nin 500 yıllık olduğunu öğreniyor ve ahşap tavan işçiliği ile içerideki süslemeli ahşap eşyalara hayran kalıyoruz. Osmanlı döneminde, Girit ve Anadolu kıyılarındaki ticaretten varsıl olan tekne sahiplerinin yaptırdığı, o yüzden "Kaptan Evleri" adını alan bu evlerden 15'ini İngiliz gezginler, 1940'larda satın almış ve korumuşlar. Lindoslu Vasili adında bir çocuk trafik kazası geçirince, bu evlerin sahipleri onun tedavi giderlerini karşılamak üzere bir kampanya başlatırlar. Kampanya şudur: Boş olan Kaptan Evlerinin yılın belli aylarında ziyarete açılması. Bu ziyaretlerden elde edilen gelir Vasili'nin ailesine verilir.Kaptan evleri, salon, mutfak ve yatak odasının iç içe geçtiği ana yapı ve üstte konuk odasından oluşuyor. Zeminleri deniz taşlarından desenlerle süslü evlerin tavanlarındaki ahşap süslemeler ayrı bir sanat şaheseri.Lindos'un, yöreye özgü türlü yiyecek, giyecek, süs eşyalarının satıldığı dar sokaklarından sonra sırada denizden 116 m. yüksekliğe inşa edilmiş Antik Lindos Akroplü'ne çıkış var. Çıkamam diye korkmanıza gerek yok, keyifle tırmanabilirsiniz. Tırmanışta Rodoslu kadınların el işçiliği ürünü masa örtülerinin desen ve renkleri sizleri alıp başka dünyalara götürür nitelikte. Zirvedeki Lindoslu Athena Tapınağı'ndan aşağıya baktığınızda plajlarla çevrili denizin maviliği çevrenin güzelliğini bir başka boyutta ortaya koyuyor. Lardos, Agios Pavlos, Glistra, Gennadi, Kiotari sahillerinde yüzebilir, rüzgar ve uçurtma sörfü yapabilir, jet skide uçabilirsiniz. Yöre, dalış ve zıpkınla balık avlama açısından da son derece cazip.