Hurda metallerden sanat eseri yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan makine, motosiklet, araba ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürdü. Paslı metallerden parıldayan heykeller yapan usta eller, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa pek çok ilginç esere imzasını attı

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli otomotiv teknikerleri, makine ve araçlardan çıkan atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü. Paslı malzemelerden heykel yaparak üretim sınırlarını zorlayan teknikerler, her gün bambaşka fikirlerle yeni ürünler elde etme başladı. Boru anahtarını vidalarla birleştirip 'yusufçuk', motor gücünü harekete dönüştürmeye yarayan çarklarla zincirleri bir araya getirerek 'deve kuşu' heykeli yapan, çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykeller üreten usta eller, eserlerini ortaya koyarken iş makineleri ve endüstriyel makinelerin hurda metalleri dışında hiç bir malzeme kullanmıyor.



Örneğin Vecihi adı verilen deve kuşu heykelinin yapımında 25 vites dişlisi, 25 vites manşonu, 35 vites senkromeç, 5 manşon göbeği, 2 eksantrik dişlisi, 5 avare dişlisi, 2 salıncak komple, 6 amortisör, 1 gergi ayağı, 8 kepçe kovan tırnağı, 1 metre kepçe yürüyüş zinciri, 3 gergi yayı, 2 TIR'ların v kolu, 1 rulman, 1 rulman yatağı, 1 tel fırça, 2 metre bağlantı demiri, 20 metre çekme bağlantı zinciri, 1.5 metre köşebent profil, 2 denge kolu, 10 cıvata, 10 somun, 2 viraj rotu, 4 kaplin, 10 pul, 1 küçük ev tüpü, 2 bağlantı burcu, 4 kutu elektrot ve 1 de tabela bağlantı demiri kullanılmış.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ustaları, 1 büyük rulman, 2 senkromeç, 1 gergi zinciri, 1 düz paso, 18 cıvata, 7 somun, 1 led ışık, 1 bağlantı demiri, 1 silikon, açma kapama düğmesi, 1 adaptör ve 6 bağlantı çubuğu kullanarak güzel bir gitar heykeli ortaya koymuş.



Pırpır adı veilen Yusufçuk çalışması da boru anahtarı, 6 subap, 2 rulman, 1 metre bağlantı demiri, 2 metre geniş kalın taban saç, 2 metre yaprak saç, 6 metre profil demir, 2 yay, tabela sacı ince ve 4 tirbuşon cıvata ile ortaya çıkmış.



Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdinç Genç, Mustafa Lodos ve Serhan Ünal mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve izin verildiği sürece bu eserleri hazırlamayı sürdüreceklerini söyledi.