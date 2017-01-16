İdil Biret, 20 Ocak'ta İZDSO'da

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İZDSO) bu hafta Rengim Gökmen yönetiminde vereceği konsere, piyanist İdil Biret solist olarak katılacak

İdil Biret, 20 Ocak'ta İZDSO'da

İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), 20 Ocak saat 20.30'da Rengim Gökmen'in yöneteceği konsere, Biret solist olarak eşlik edecek.  

Konserde Sergei Rachmaninov'un "Paganini Teması Üzerine Çeşitlemeler" ve Dmitri Shostakovich'in "Senfoni No.6" adlı eserleri seslendirilecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #idil biret #izmir #kültür sanat
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