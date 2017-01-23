İdil Biret, İKSEV'de ustalık dersi verdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Piyano bölümünde okuyan başarılı altı öğrenci, Cansu Özdamar, Tutku Şahinalp, Zehrasu Akatay, İpek Sert, Türkü Yıldırım ve Bora Gökhan Bilgen 20-21 Ocak'ta 'Konser Piyanistliği' üzerine dünyanın en geniş repertuvarlı piyanistlerinden biri olan İdil Biret ile çalışma fırsatı buldu. İki gün boyunca Biret, uzun ve başarılı konser piyanistliği kariyerinin sırlarını öğrencilerine aktararak, Bach ve Chopin yorumlamanın inceliklerini paylaştı.
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