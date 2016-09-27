İki ulus için de teması ve adı çok anlamlı olan sergide, Türk ve Macar fotoğrafçıların objektiflerinden yansıyanlar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecek.



Macar ve Türk fotoğrafçıların Ankara Ve Budapeşte Maceraları



Macaristan Büyükelçiliği tarafından desteklenen sergiyle ortak geçmişi bulunan iki ülkenin kültür alışverişinin ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu sergi sayesinde 12 Macar ve Türk fotoğrafçı, Ankara ve Budapeşte’yi dışardan bir gözle kadrajladı ve bu şehirlerdeki maceralarını deklanşörleriyle anlattılar. Ülkelerin birbirini “nasıl gördüğünü” anlatan fotoğraflar, sadece kültürel çeşitliliği değil, aynı zamanda iki ulusun benzerlikleri ve dostça ilişkisini de temsil ediyor. Elçilik açısından da iki toplum arasındaki büyük yakınlaşma için “İki Millet Bir Kamera Sergisi” mükemmel bir araç olarak tanımlanıyor.



1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 60. Yıldönümü sebebiyle oluşturulan Anma Komitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek İki Millet Bir Kamera Fotoğraf Sergisi, tüm sanatseverleri 3 Ekim 2016 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne bekliyor.



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