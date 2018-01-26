İki Yaka Yarım Aşk AASSM'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, mübadele döneminde yaşanan acılar ve hasretliğin küçük bir çocuğun gözüyle anlatıldığı “İki Yaka, Yarım Aşk” filmine ev sahipliği yapacak. 29 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimde, Rumeli Türküleri Konseri de var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi “İki Yaka, Yarım Aşk” kısa film gösterimine ev sahipliği yapıyor. Mübadil torunu Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği kısa film, bir çocuğun gözünden mübadele acısını, yabancılığı ve hasretliği anlatıyor.



2009 yılından bu yana İfakat, Öyle Sevdim ki Seni, Sıra Dışı İnsanlar, Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası, İkiz Yıldızlar gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahip filmlerin yapımcısı olan Nurdan Tümbek Tekeoğlu, dedesinin ve yakınlarının yaşam öyküsünden esinlenerek hazırladığı "İki Yaka, Yarım Aşk" filmiyle ilgili düşüncelerini şöyle özetliyor:



“Bu proje benim için, sadece bir kısa film yapmanın çok ötesinde.. Küçük bir çocuğun dünyasından göçün yarattığı ağır travmayı anlatmaya çalıştım. Yıllarca bana anlatılanları, başkalarına resimleyerek anlatma ihtiyacı hissettim.”





Filmden önce Rumeli konseri



Başrollerini Selda Alkor, Sezai Aydın, Deniz Doğa Tegün, Zafer Kayaokay ile İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları Aylin Kumbaracıoğlu, Selin Üşar, Yağmur Damcıoğlu Namak ve İbrahim Raci Öksüz'ün paylaştığı film 54. Antalya Film Festivali, 20. Randevu İstanbul Film Festivali seçkisine alındı, 16. Uluslararası Dhaka Film Festivali ile 12. River Film Festivali'ne yarışma filmi olarak seçildi ve 5. Antakya Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü aldı.



Mübadeleyi konu alan ve tarihin bilinmeyen yüzüne ışık tutan “İki Yaka, Yarım Aşk” isimli film, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, 29 Ocak Pazartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da, saat 19:00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.



Filmin AASSM’deki gösterimine, yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Türk sinemasının değerli sanatçısı Selda Alkor da katılacak. Gecede TRT sanatçısı İbrahim Can, Rumeli Türküleri seslendirecek.





Mübadele denince..



Ülke nüfuslarının azınlıkta kalan kısmının karşılıklı olarak yer değiştirdiği "zorunlu" bir göç türü olan mübadeleye en iyi örnek, Türk-Yunan Mübadelesi'dir. 30 Ocak 1923 yılında imzalanan anlaşmayla yaklaşık 400 bin Türk, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmiş, yaklaşık 150 bin Rum da Yunanistan'a da göç etmişti. Yüzbinlerce insanın yaşamını derinden etkileyen ve her iki taraftan pek çok ailede travmalara yol açan mübadele öyküleri, kuşaklar boyunca hiç unutulmadı.