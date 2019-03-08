İkinin Biri promiyeri

Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Ray Cooney'nin yazdığı Bora Severcan'ın yönettiği İkinin Biri isimli tiyatro oyunu prömiyerini İzmir'de yaptı.

Folkart Özel Gösterimi ile ilk kez sahnelenen İkinin Biri isimli tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Bostanlı Suat Taşer Salonu, kapasitesinin üstünde bir izleyici kitlesine ev sahipliği yaptı.

Oyun sonunda konuşan Tamer Karadağlı, "Bu oyun ilk kez Folkart'ın Özel Gösterimi ile İzmir'de prömiyerini yaptı. Bu oyun İzmir'in oyunu oldu. Folkart'a ve Folkart Academy'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kültür ve sanat hayatının şekillendiği İzmir, yeni bir oyuna ev sahipliği yaptı. Ray Cooney'in yazdığı Bora Severcan'ın yönettiği ve başrollerini Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Zeyno Günenç'in paylaştığı "İkinin Biri" isimli komedi tiyatro oyunu Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda sahnelendi. Folkart Özel Gösterimi ile ilk kez tiyatroseverlerle buluşan oyun izleyicilerin beğenisini topladı. Kahkahaların eksik olmadığı salonda, oyuncular izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Oyunda Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Rabia Armağan, Zuhal Yalçın rol aldı. Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da rol alan Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in 10 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine döndüğü İkinin Biri isimli oyun İzmir'deki gösterimlerinin ardından çeşitli illerde gösterime devam edecek.

Dizi oyuncuları da geldi

Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç'i Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile birlikte oyuna gelirken, dizinin sevilen karakterlerinden 'Havuç'u sahneleyen Baran Erdoğan, 'Dede' rolündeki Ferdi Akarnur, 'Emine'ye hayat veren Melek Şahin gibi bir çok ünlü isim oyunun ilk gösterimini izledi. Devlet Tiyatrosu İzmir Müdürü Levent Ulukut, Devlet Tiyatroları Oyuncusu Fatih Tokgöz gibi çok sayıda ünlü isim salonda yerini aldı. Folkart Academy öğrenci ve eğitmenleri de oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Oteldeki karmaşa

Folkart Academy öğrencilerinden Hacı Ali Açıkgöz'ün de rol aldığı İkinin Biri isimli oyunda Muhafazakar parti bakan yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminister Oteli'ne kalmaya gitmesi anlatılıyor. Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler için Özel Kalem Müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkan oyun senenin en iddialı komedisi olarak gösteriliyor.

Farklı bir başlangıç

Oyun sonunda konuşan Tamer Karadağlı, "Bu oyun ilk kez Folkart'ın Özel Gösterimi ile İzmir'de prömiyerini yaptı. Bu oyun İzmir'in oyunu oldu. Genelde oyunlar İstanbul'da ilk kez perdelerini açar. Ancak İkinin Biri İzmir'de ilk kez perdelerini açarak, diğer şehirlerimize gidecek. Tüm tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Folkart'a ve Folkart Academy'e teşekkür ediyoruz" dedi.