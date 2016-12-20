İKSEV 1, ilk sesini verdi

2. Uluslararası Keman ve Yay yapım Atölyesi ve Sergisi'nde yapılan ilk keman İKSEV 1 olarak etiketlendi. İKSEV 1 ve İKSEV 2 genç sanatçıların kullanımına sunulacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası Keman ve Yay Yapımı Atölyesi'nden 'İKSEV 1' doğdu. Keman yapımı alanında dünya çapında tanınırlığa sahip Nicolas Gilles ve Wolfram Neureither gözetiminde Ege, Bülent Ecevit, İstanbul Teknik ve Anadolu Üniversiteleri'nden gelen on yedi öğrenci ve altı akademisyen tarafından yapılan kemanlardan ilki İKSEV 1 olarak etiketlendi. İKSEV 1 ilk kez ünlü keman virtiözü ve eğitimci Prof. Joshua Epstein'ın elinde ses verdi. Epstein 16 Aralık Cuma günü 2. Uluslararası Keman ve Yay yapım Atölyesi ve Sergisi'nin kapanış konserinde henüz cilası atılmayan İKSEV 1' i Josef Peter Gabriel'in bu keman için özel olarak yaptığı yayla çaldı ve Bach'ın 1 numaralı Partitasını seslendirdi.



Malzemesi ve işçiliği güzel



Salonda bulunan, 1. Ve 2. Uluslararası Keman ve yay Yapım Atölyesi ve Sergisi'nde bu kemanın yapımıyla uğraşan genç lutiyeler büyük bir heyecan içinde son derece güzel bir ses rengine sahip kemanı dinledi. Heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan gençler uzun süre kemanlarına ilk kez ses veren Epstein'ı, atölyedeki ustalarını ve kendilerine bu olanağı sunan İKSEV'in Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper'i alkışladı. Ustalar da aynı coşku ile öğrencilerine teşekkür etti.

En iyi ustalar nezaretinde en güzel malzemeler kullanılarak genç lutiyeler tarafından büyük bir özenle yapılan İKSEV 1 ve tamamlanma aşamasına gelen İKSEV II, önümüzdeki günlerde cilalanmak üzere Fransa'ya gönderilecek. Cilanın çalgının değeri üzerinde önemli bir rolü olduğunu anlatan ustalar gelecek yıl Atölyenin bu dalda yapılmasını öngörüyor.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, İKSEV 1 ve İKSEV II isimli iki kemanı yetenekli genç kemancıların hizmetine sunmak için çalışmalara başladı.







