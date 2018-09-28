İKSEV'de Gülsin Onay ile Ustalık Sınıfı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) gençleri ustalarla buluşturan Ustalık Sınıfları Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın 19 - 22 Kasım 2018 tarihleri arasında yapacağı Piyano Ustalık Sınıfı ile devam ediyor

İKSEV Karataş binasında 19, 20, 21 Kasım günleri yapılacak çalışmalar 22 Kasım akşamı MÜZİKSEV'de salonundaki Ustalık Sınıfı Final konseri ile sona erecek. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 Cuma olan Gülsin Onay Ustalık Sınıfı için bilgi: Ayçin Hezer - (232) 482 00 90/108 numaralı telefondan ve aycinozyurtlu@iksev.org adresinden alınabilir.

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın uluslararası müzik kariyeri Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kıtada 79 ülkeyi kapsar. Bugüne kadar dünyanın belli başlı tüm müzik merkezlerinde dinleyicilerle buluşan sanatçı önemli orkestralarla konserler verdi. Dünyanın en iyi şefleriyle çaldı ve dünyanın en önemli festivallerinin konuğu oldu.

Gülsin Onay, 2004 yılında başlayarak kısa sürede dünya genelinde klasik müzik çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin Sanat Danışmanlığını yapmakta.

Rachmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay ayrıca, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilmekte. Polonya Hükümeti Gülsin Onay'ı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırdı. Hocası Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanımlanan Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından eksik etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralar eşliğinde sayısız ülkede seslendirdi.