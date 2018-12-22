İlber Ortaylı, İzmirliler ile buluştu

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, D&R İzmir Mavibahçe’de düzenlenen imza gününde kitapseverlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ü, kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” için D&R İzmir Mavibahçe mağazasında imza günü düzenlendi. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki D&R Mağazası’nda imza etkinliğinden saatler önce beklemeye başlayan Ortaylı hayranları, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oldukça ilgi gören kitabın tanıtımı, her yaştan İzmirli okurun katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken hayranları, Prof. Dr. Ortaylı ile bol bol fotoğraf çektirdi. Yazar ile aynı adı taşıyan 7 aylık İlber Berk de annesiyle birlikte imza gününe katıldı.

Kitap hakkında

İlber Ortaylı’nın son olarak kaleme aldığı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabı, imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. Kitapta Atatürk'ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yılları ele alınıyor. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kutü'l Amâre zaferleri, Mondros, son padişah Vahideddin, ölüm fermanı niteliğindeki Sevr'i tüm detaylarıyla anlatan İlber Ortaylı, okurlarına Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'e giden yol hakkında bilinmeyenleri aktarıyor. Ortaylı, kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk hakkında bilgiler sunuyor. İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor.