Ilıca Ata'sını Selamlıyor

Çeşme Belediyesi'nin '9 Durak 9 Deneyim' etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek 'Ilıca'dan Ata'ya Selam', 1-2 Temmuz tarihlerinde Ilıca merkezde (taş iskele önü) çeşitli aktivitelerle gerçekleştirilecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 1-8 Temmuz tarihlerinde Çeşme'yi ziyaretinin anısına gerçekleştirilecek 'Ilıca'dan Ata'ya Selam' etkinliğinde; ünlü tarihçi ve yazarların söyleşileri, vals gösterileri, resim ve fotoğraf sergileri, Atatürk'ün Ilıca günlerini anlatan danslı müzikal gösteri, water mapping (denizde oluşturulan su perdesinde 4 boyutlu görüntü) ve Volkan Konak konseri yer alacak.



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 'Çeşme Belediyesi olarak Ulu Önder'in ilçemizi ziyaret ettiği tarihin anısına bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz 'Ilıca'dan Ata'ya Saygı' etkinliğimizi gerçekleştiriyor olmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Ilıca haricinde, iller dışında hiçbir yerde bir hafta konaklamamış olan Mustafa Kemal; Ilıca'da bir hafta boyunca konaklamıştır. İzmir'in, İzmirli'nin Ata'sına olan düşkünlüğünü anlatmamıza gerek yok. Bize bu vatanı emanet eden, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önderimize Çeşme Halkı olarak bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak, kendilerini saygıyla anmak istiyoruz. Bilindiği üzere Çeşme'nin bütün festivallerini 9 Durak 9 Deneyim sloganıyla gerçekleştirmekteyiz. Çeşme'yi Çeşme yapan önemli olguları ve bölgesel güzellikleri taçlandırarak bir çok festivale ev sahipliği yapıyoruz. Ilıca'dan Ata'ya Selam etkinliğimiz de '9 Durak 9 Deneyim' kapsamında, bundan sonraki yıllarda da devam edecek, her gelecek yıl daha coşkulu ve sürekliliği olan bir etkinlik olacak. Dopdolu içeriğe sahip bu etkinliğimize herkesi bekliyoruz' dedi.

Yoğun program

Tarih Profesörü Ergün Aybars, Yılmaz Karakoyunlu, Mehmet Culum ve Hanri Benazus gibi isimlerin söyleşilerinin yanı sıra Cem İdiz'in İZDOB dansçıları ve Devlet Tiyatrosu oyuncuları ile birlikte gerçekleştireceği danslı müzikal söyleşisi ve Volkan Konak konseri ile konukları dolu dolu bir etkinlik bekliyor. Eski Çeşme fotoğrafları, Hanri Benazus'un Atatürk fotoğrafları koleksiyonu, 'Genç Cumhuriyet'in Kadınları' kıyafet sergileri, İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçılarından vals gösterileri ve deniz üzerinde kurulan su perdesinde 4 boyutlu Atatürk videosunun gösterileceği 'Ilıca'dan Ata'ya Selam' detaylı programı ise şöyle;



Yıldızburnu'ndaki program

Bugün

19:00 Stant ve sergi açılışları

Sergi: Atatürk Fotoğrafları - Hanri Benazus Koleksiyonu - Marge Otel

Sergi: Eski Çeşme Fotoğrafları - Taner Morova Koleksiyonu - Atatürk Büstü (Marge Otel yanı)

Sergi: Ilıca'lı kadınların Resim Sergisi / Pecos Cafe & Tius Cafe (Yıldızburnu)

Sergi: Genç Cumhuriyet'in Kadınları Kıyafet Sergisi- (Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu koleksiyonu / Küratör: Şükran Tümer) - Marge Otel



20:00 Vals Gösterisi

20:15 Söyleşi:

Prof. Dr. Ergün Aybars (Tarihçi-Yazar) Atatürk'ün önderliğinde Türk kültür devrimi

21:30 Konser: Volkan Konak

23:00 Deniz üzerinde 4D gösteri ve havai fişek gösterisi





2 Temmuz Pazar



19:00 Söyleşi:

Hanri Benazus (Yazar) Niçin Atatürk?

Yılmaz Karakoyunlu (Yazar) Atatürk ve İzmir Suikastı

Mehmet Culum (Yazar) Atatürk'ün Çeşme Ilıca'ya gelişi

20:30 Gösteri: İzmir Kordon Zeybeği (Ata Zeybeği)

21:00 Danslı Müzikal Gösteri: 'Ilıca günlerinde Atatürk'

22:00 Dans Gösterisi: 'Ilıca Esintisi ile Bale Gösterisi'

22:30 Deniz üzerinde 4D gösteri