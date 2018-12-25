İlk konserine hazırlanıyor

Denizli'de, doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan Nuriye Gürel (11), konser vermeye hazırlanıyor. Gürel, en büyük hayalinin çok sevdiği şarkıcı Haluk Levent'le birlikte gitar çalmak olduğunu söyledi.

İlk konserine hazırlanıyor
25 Aralık 2018 Salı 16:20

Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde yaşayan ve fabrikada iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin 2 çocuğundan Nuriye Gürel, doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Gürel çifti, kızlarına hiçbir engeli yokmuş gibi davranıp, mümkün olduğunca kendisini desteklemeye çalıştı. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel, isteği üzerine ailesi tarafından 10 gün önce mahallede bulunan özel müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı. Sol eli olmayan Gürel'in azmini gören müzik öğretmeni Anıl Zengin, ona yardımcı olabilmek için çözüm yolu aramaya başladı.

Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan çanta parçası ekleyerek, aparat yaptı. Yaptığı bu aparatı Gürel'e takan Zengin, küçük kızın rahatlıkla gitar çalabilmesini sağladı. Haftanın 3 günü gittiği kursta öğretmeni Zengin ile birlikte gitar çalan Gürel, büyük mutluluk yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nuriye gürel #gitar #konser #denizli
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