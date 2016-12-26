İsmail Saymaz, yarın İzmirlilerle buluşacak

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide İzmirlilerin konuğu olacak. 27 Aralık’ta Kültürpark İzmir Sanat’taki buluşma saat 20.00’de başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şair Haydar Ergülen’in moderatörlüğünde gerçekleştirdiği ‘Güz Söyleşileri’, ünlü gazeteci ve yazar İsmail Saymaz’ın katılacağı söyleşiyle son buluyor. Edebiyat, sanat, hayat ve felsefe üzerine samimi sohbetlerin gerçekleştiği söyleşilere geçtiğimiz aylarda şair Ali Lidar ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu konuk olmuştu. İsmail Saymaz ise İzmirlilerle 27 Aralık 2016 Salı günü Kültürpark İzmir Sanat’ta saat 20.00’de buluşacak.











