İZDOB'da sezonun son prömiyeri "Samson ile Dalila"

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) "Samson ile Dalila" adlı operayı kentte ilk kez sahneleyecek

Camille Saint Saens'ın "Samson ile Dalila" operası, şef Tulio Gagliardo yönetiminde izleyiciyle buluşacak.



Milattan önce 1150 yılında Filistin'in Gazze kentinde halkın yabancı güçlerin işgalinden kurtulmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı eserde, solo rolleri Lorenzo Mok Arranz, Ünüşan Kuloğlu, Aydın Uştuk, Ebru Kaptan, Zeliha Kökçek, Ferda Yetişer, Murat Duyan, Gökhan Koç, Tamer Peker, Hasan Alptekin ve Teyfik Rodos paylaşıyor.



Dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Gülay Korkut'a ait oyunun, Elhamra Sahnesi'nde 16 Mayıs'ta prömiyeri yapılacak. Sezonun son prömiyeri olacak eser, 18 ve 20 Mayıs'ta da beğeniye sunulacak.







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