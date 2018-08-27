İzlemeniz Gereken En İyi Futbol Filmleri

Gerek futbol haberleri gerek filmleri gerek maçlarıyla futbol hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır

Gerek futbol haberleri gerek filmleri gerek maçlarıyla futbol hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayatımızın bu kadar içine girmiş futbolu sinema ile birleştirmek ve bizlere bu konuda filmler sunmak günümüz sinemasında pek de yapılan bir iş olmasa da unutulmayan futbol filmleri daima varlığını sürdürecektir. Futbolun en güzel yanlarını, en sevinçli, en hüzünlü hallerini ve coşkusunu sinema perdelerine aktarıp seyirci ile buluşturan yapımlar her zaman insanların taktirini kazanmıştır. Unutulmayan futbol filmlerinden bazıları…

Green Street Hooligans (2005)

2005 yapımı filmin en garip yanı tabi ki yönetmeninin bir kadın olması. Bir futbol filminde kadın yönetmen ilginç gelse de işini çok iyi başardığını söyleyebiliriz. Filmin konusundan kısaca söz etmek gerekirse; Harvad üniversitesi gazetecilik bölümünden kovulan Matt isminde ki genç kız, Londra’ya ablasının yanına gider. Ancak burada beklenmedik olaylar yaşat. Tanıştığı çocuk sayesinde birden kendini West Ham takımı ve onun fanatik taraftarları ile iç içe bulur. Filmin bundan sonrası tamamen futbol ve futbolun büyük coşkusu ile ilgilidir.

Zafere Kaçış (1981)

Çok Eski bir film olmasına rağmen unutulmazlar arasında yerini almıştır. Nazi esir kampında olan askerlerin, işgalci askerler ile arasında yapacakları futbol müsabakasını konu alan filminde dünyanın en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele’de yer alıyor.

Taçsız Kral (1965)

Bir futbol listesi yapıp tabi ki Türk bir film listeye girmezse olmaz! Film 1965 yapımı ve siyah beyaz olmasına rağmen hala ilgiyle izlenilebilir durumda. Film Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay’ın hayat hikayesini konu alıyor. Ve Başrolde tabi ki Metin Oktay kendisini canlandırıyor.

A Shot At Glory (2000)

Biraz daha günümüz eserlerine dönecek olursak A Shot At Glory 2000’li yılların unutulmaz filmleri arasında yerini çoktan aldı bile. Filmin konusundan biraz bahsedecek olursak, Bir İskoç kasaba takımını Amerikalı bir iş adamının satın almasıyla başlar. Kulübün yeni sahibi takımı İrlanda’ya taşımak ister ancak takım bunu istemez. Takımın Amerikalı yeni sahibi ikna etmek için yapabileceği tek şey ise İskoçya kupasını kazanmaktır. Harika müzik ve gerçekçi sahneleri ile izlenmesi gereken bir yapım...

Şaolin Futbolu (2001)

Futbol filmlerinden bahsedip Şaolin Futbolunu listeye almamak çok ayıp olurdu. 2001 yapımı bu film bizlere 90’ların unutulmaz çizgi filmi şuanlar da Dünya kupası için yeni bir serisi çıkan Captain Tsubasa’yı andırıyor. Filmde futbolun akrobasi ve kung fu ile buluşması ele alınıyor. Çok fantastik ve harika futbol figürleri izleyeceğiniz Çin yapımı olan bu komedi ve eğlence futbol filmidir.