İzmir cumartesi günü 'Ey Özgürlük' diyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "1 Eylül Dünya Barış Günü" etkinlikleri kapsamında, hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli ile konuk sanatçılar Nükhet Duru ve Zuhal Olcay’ı İzmir seyircisiyle buluşturacak

Ferhat Livaneli Orkestrası ve Livaneli Korosu’nun yer alacağı etkinlik kapsamında, usta sanatçının dillerden düşmeyen “Özgürlük”, “Memik Oğlan” ve “Gün Olur Alır Başımı Giderim” gibi ölümsüz şarkıları, 1 Eylül Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı saat 21.00’de İzmir’de nefes bulacak.