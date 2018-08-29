İzmir cumartesi günü 'Ey Özgürlük' diyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "1 Eylül Dünya Barış Günü" etkinlikleri kapsamında, hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli ile konuk sanatçılar Nükhet Duru ve Zuhal Olcay’ı İzmir seyircisiyle buluşturacak

İzmir cumartesi günü 'Ey Özgürlük' diyecek
29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08

Ferhat Livaneli Orkestrası ve Livaneli Korosu’nun yer alacağı etkinlik kapsamında, usta sanatçının dillerden düşmeyen “Özgürlük”, “Memik Oğlan” ve “Gün Olur Alır Başımı Giderim” gibi ölümsüz şarkıları, 1 Eylül Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı saat 21.00’de İzmir’de nefes bulacak.

Etiketler; #izmir #zuhal olcay #zülfü livaneli
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