İzmir'de 2017'ye renkli veda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılını farklı zevklere hitap eden birbirinden renkli sanat etkinlikleriyle uğurluyor

Yıl içinde her yaştan sanatseverin ilgisini çeken birbirinden renkli etkinliklere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılına sanat dolu günlerle veda ediyor. Aralık ayının ikinci yarısında İzmir, sergilerden çocuk korosuna, dans ve ritim topluluğundan caz orkestrası konserine kadar her zevke hitap eden farklı türdeki sanat olaylarına sahne oluyor.





Fotoğraf, ebru ve doğaltaş



Zihinsel engelli çocuklara destek için düzenlenen, “Mutluluk Çocuk İşi” isimli fotoğraf sergisi, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi Sanat Galeri’nde ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl 7. kez düzenlenen ve Prof. Sabit Kalfagil anısına hazırlanan sergi, 120 fotoğraf sanatçısının muhteşem fotoğraflarından oluşuyor. Elif Gökçe Yazar tarafından organize edilen sergiden elde edilecek gelir, zihinsel yetersiz çocukların eğitim gördüğü okul binalarına müzik odası, oyun odası yaptırmak ve kütüphanelerine kitap desteği sağlamak amacıyla Siz Yetersiniz Derneği’ne bağışlanacak. Sergi, 16 Aralık Cumartesi akşamına kadar gezilebilir.



Sevtap Şirin ve Hanzade Güngören’in 18 Aralık Pazartesi günü açılacak “Ebru ve Doğaltaş Sergisi” ise 30 Aralık tarihine kadar Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gezilebilecek. Geleneksel sanatlarımızdan olan Ebru sanatını güncel hayatımıza yeni yorumlarla uyarlayan Sevtap Şirin, bu yorumları deri, ipek, seramik gibi malzemelerin üzerine taşıyor. Sanatçı ebru uygulamalarını elbise, çanta, mobilya olarak farklı formlarda uyguluyor. Mermerin doğal güzelliğini tasarım ve tutku ile günlük hayatımıza sokmayı amaçlayan bir başka tasarımcı Hanzade Güngören ise felsefe olarak ilk izlenimde göreni etkileyecek kadar sade ve güçlü mermer tasarımları karşımıza çıkıyor.





Kendileri küçük, yetenekleri büyük



Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu “Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu” ile “Çocuk Korosu”ndaki yetenekli çocuklar, iki gün arayla İzmirlilere harika bir gösteri ve konser sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu 22 Aralık’ta Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde "yeni yıla merhaba" konseri verecek. Piyanist Dicle Talayhan ve Ayten Baysal şefliğindeki Çocuk Korosu saat 20.00’de sahne alacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi “Çocuk, Dans ve Ritim Topluluğu”nun yıl sonu gösterisi ise 24 Aralık Pazar günü İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. 6 ay gibi kısa sürede adeta profesyonel dansçılar gibi eğitilen çocukların performansı görülmeye değer.





Hoşgeldin yeni yıl



"Altuğ Dilmaç ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Frank Sinatra Şarkıları" konseri, 25 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Ahmed Adnan Sayggun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da olacak. Kamil Özler şefliğinde konserde, Frank Sinatra’nın eserleri; Nelson Riddle, Billy May, Don Costa ve Quincy Jones’un özgün düzenlemeleri ile seslendirilecek.