İzmir'de "Baba Zula rüzgarı"

Kendine has tarz ve kostümleriyle ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Baba Zula, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği çim konserlerine konuk oldu; hem coştu hem coşturdu

İzmir'de "Baba Zula rüzgarı"
17 Ağustos 2018 Cuma 11:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren geleneksel “Çim Konserleri” Ağustos ayında tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen konserlerde İzmirliler, sevilen sanatçıları çimler üzerinde dinleme şansı buluyor. Kendine has yorum tarzıyla yeni dönemin sevilen gruplarından Baba Zula da, “Çim Konserleri”nin konuğu oldu. İzmirliler’in büyük ilgi gösterdiği konserde grup birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kendine has yorum ve tarzlarıyla öne çıkan Baba Zula, hem müthiş performansı hem de renkli kıyafetleriyle yine ilgi odağı oldu.

Önceki Haber
Dolar güne nasıl başladı?
Sonraki Haber
Bakanlık yeni tedbir paketini açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.