İzmir'de Balkanlılar Halk Dansları Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali 6 Ekim'de başlıyor. 12 ülkenin katıldığı festivalin açılış konserinde, dünyaca ünlü Rumen sanatçı Inna sahne alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Balkanlılar Halk Dansları Festivali’nin 12.’sine evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir, 6-10 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’ı ağırlayacak.



12. Balkanlılar Festivali, 6 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Kültürpark İzmir Sanat’ta ressam Hasan Rastgeldi’nin resim sergisi ile başlayacak. Festivalin resmi açılışı ise saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış töreni ve halk dansları gösterileri ile olacak. Katılımcılar, açılışın ardından hep birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek program kapsamında, Ankara Olgunlaşma Kostüm Koleksiyonu, İstanbul Armelit Halk Oyunları Kostüm Koleksiyonu ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Kostüm Koleksiyonu geleneksel kostüm defilesi gerçekleşecek. Saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda konuk ülkelerin halk dansları gösterileri yapılacak.





MTV ödüllü Inna da festivalde



Balkanlılar Halk Dansları Festivali’nde dünyaca ünlü Rumen sanatçı Inna rüzgarı esecek. MTV ödüllü sanatçı, 6 Ekim Cuma akşamı saat 21.00’de açılış konserini gerçekleştirecek. Balkan ülkeleri, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyada tanınan sanatçı, İzmirlilere uzun süre unutamayacakları bir konser sunacak.



7 Ekim Cumartesi günü “Geleneğin Sürdürebilirliği Üzerine Halk Oyunları Festivallerinin Kültürel Katkısı ve Geliştirilmesi için Çözüm Önerileri” konulu Uluslararası Sempozyum İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum gün boyunca devam edecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Kasaplar Meydanı’nda restorasyonu tamamlanan, “Göç ve Mübadele Anı Evi” olarak düzenlenen 111 yıllık tarihi binanın açılışı 10 Ekim Salı günü saat 17.30’da gerçekleşecek.





Dans gösterilerinin sergileneceği program ise şöyle:



7 Ekim Cumartesi



18.30 Bornova Çamdibi Atatürk Parkı





8 Ekim Pazar



18.30 Çiğli Cumhuriyet Meydanı





10 Ekim Salı



18.30 Buca Kasaplar Meydanı