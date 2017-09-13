İzmir'de besteler yarıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü ve Orkestra Şefliği Ana Bilim Dalı işbirliği ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun medya sponsorluğunda düzenlenen 2'nci Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması'nın final gecesi Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmanın birinciliğini 'Hoşçakal' isimli beste ile Selen Bağcı kazandı

Sunuculuğunu Engin Hepileri'nin yaptığı geceye Urla Kaymakam Vekili ve Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP'li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Eski Devlet Bakanı ve Urla Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Karakoyunlu, 22'nci Dönem Milletvekili Türkan Miçooğulları, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, CHP Urla İlçe Başkanı A. Bahri Yalaz, Meclis Üyeleri ve Urlalılar katıldı.



Toplam 45 eserin katıldığı ve 10 yarışmacının finale kaldığı yarışmada eserler, orkestra şefi Zafer Çebi eşliğinde seslendirildi. Sanatçı Neco ve Ege tarafından da Tanju Okan'ın şarkıları seslendirildi. Yarışmanın jüri Başkanlığı'nı Neco, jüri üyeliklerini ise Ege, Tuluhan Tekelioğlu, Berrin Savacı, Prof.Dr. Ümit İşgörür ve Doç.Dr. Güner Canbey yaptı. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışmasının birinciliğini 'Hoşçakal' isimli beste ile Selen Bağcı kazandı.



Jüri değerlendirmesi sırasında ise geçen yıl 1'inci Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması'nın birincisi Doğan Kosmançalı ve solisti Buket Bengisu Kosmançalı gecede sahne alarak Urlalılara şarkılar seslendirdi.





"TANJU OKAN BİZİM DEĞERİMİZDİR"



Yarışmanın sonunda konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Bu akşam 'Zamanında Bir Tanju Okan Vardı' diyebildiysek ne mutlu bize. Tanju Okan bizim değerimizdir. Türkiye'nin bir değeridir. Kendiside bir Urla aşığıydı. Urla'da yaşadığı için, bizim sokaklarımızda gezdiği için bizler çok şanslıyız. Büyük ustamızı bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ise "Böylesi güzel bir organizasyona destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bütün yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.



Sanatçı Neco da "Cidden çok önemli bir yarışma. En önemlisi yarışmanın önünde Tanju Okan'ın ismi var. Böylesi güzel bir yarışmaya ön ayak oldukları için Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar'a teşekkür ederim" dedi