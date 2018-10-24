Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir”de caz rüzgarı esti. Bas gitarın Bach’ı olarak tanımlanan 5 Grammy ödüllü ABD’li müzisyen, besteci, yazar ve yapımcı Victor Wooten, İzmirlilere unutulmaz bir konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bu yıl üçüncü kez düzenlenen “1 Festival İzmir”in ikinci gününde caz tarihine adını yazdıran yetenekli caz sanatçısı Victor Wooten sahne aldı. 5 Grammy Ödüllü, “Yılın Bas Gitaristi” unvanını da üç kez kazanan ABD’li müzisyen, besteci, yazar ve yapımcıya İzmir konserinde ünlü caz davulcusu Dennis Chambers ile Amerikalı caz saksafoncusu, besteci ve aranjör Bob Franceschini eşlik etti. 4 telli bas gitarıyla bir orkestra formunda sesler yaratabilmesiyle müzik dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan sanatçı, İzmirli caz severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser sırasında İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Victor Wooten, “Dünyanın her yerini geziyorum. Devletler ne söylerse söylesin biz kardeşiz. Kardeş olduğumuzu lütfen unutmayalım” dedi.

Festival kapsamında bu akşam 24 Ekim Çarşamba saat 20.00’de “Mevlana’dan Anadolu ozanları” konseri gerçekleşecek. Naci Özgüç yönetimindeki orkestraya Zara sesi, Okan Yalabık Mesnevi’den okuyacağı pasajlar, Burcu Karadağ nefesi ve Su Güneş Mıhladız da modern sema gösterisi ile eşlik edecek.

Vurmalı çalgılar virtüözü, darbuka ustası Burhan Öçal, kendi grubu İstanbul Oriental Ensemble ile 25 Ekim Perşembe saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da sahne alacak.

3. Uluslararası 1 Festival İzmir’in 26 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'deki kapanış konserinde ise funk, soul ve hiphop müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup “Electro Deluxe” sahne alacak.