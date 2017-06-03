İzmir'de çekilen '11' için destek istediler

Carat Film'in sahibi ve İzmir'de çekilen Türk yapımı psikolojik gerilim filmi '11'in yapımcısı Murat Barutçu, filme İzmir ve Ege seyircisinden büyük destek beklediklerini söyledi

Fragmanı yayınlandığı anda twitter'da listeye giren ve sosyal medyada yankı bulan film; şizofreni hastalığının alt dalı olan otoskopi (öz görüm) hastalığını konu alıyor. Can Varol'un yönettiği, Ali Cumhur Demir'in senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Carat Film'in sahibi Murat Barutçu üstlenirken; başrolleri ise Zeynep Gülay ve komedi filmlerinin tanınan ismi Osman Cavcı paylaşıyor. Filmin bir diğer özelliği de yıllarını tiyatro ve komedi filmlerine harcayan Osman Cavcı'nın rol aldığı ilk gerilim filmi olması.



PSİKOLOJİK GERİLİM

İZMİR VE EGE'DEN DESTEK BEKLİYORUZ