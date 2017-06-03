İzmir'de çekilen '11' için destek istediler

Fragmanı yayınlandığı anda twitter'da listeye giren ve sosyal medyada yankı bulan film; şizofreni hastalığının alt dalı olan otoskopi (öz görüm) hastalığını konu alıyor. Can Varol'un yönettiği, Ali Cumhur Demir'in senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Carat Film'in sahibi Murat Barutçu üstlenirken; başrolleri ise Zeynep Gülay ve komedi filmlerinin tanınan ismi Osman Cavcı paylaşıyor. Filmin bir diğer özelliği de yıllarını tiyatro ve komedi filmlerine harcayan Osman Cavcı'nın rol aldığı ilk gerilim filmi olması.
PSİKOLOJİK GERİLİM
Türk Sinemasında psikolojik gerilim türünde eksiklik olduğunu gördüğünü kaydeden yapımcı Murat Barutçu, "11 filminin senaryosunu bu şekilde biçimlendirdik; fakat aynı zamanda gerçeklikten kaçmamaya çalıştık. Bu süreçte başarılı senaristimiz Ali Cumhur Demir ile birlikte, bilimsel verileri toplayıp özenle çalıştık ve şizofreni hastalığının alt dalı olan otoskopi - öz görüm hastalığını konu edindik" dedi.
İZMİR VE EGE'DEN DESTEK BEKLİYORUZ
Tüm dünyada özellikle gençler arasında yaygınlaşan selfie bağımlılığının filme konu alan otoskopi hastalığının da başlangıcı olabileceğini dile getiren Barutçu, şunları söyledi:
"Ben otoskopiyi günümüz selfie bağımlılığına bağlıyorum. Selfie bağımlılığı yani hastalığı, Otoskopi hastalığının başlangıcı olabilir. Özgörüm - öz çekim kelimeleri bile benzerken anlamları da bir o kadar bazı yerlerde kesişiyor. Filmden biraz daha bahsetmek gerekirse, çekim süreçlerinde bir hayli zorlandık. Fakat Carat Film ekibi olarak hiçbir zaman yılmadık. Tüm sorunları gidermek için gece gündüz çalıştık ve bu işin üstesinden geldik. Çekim tekniklerine ve görsel kaliteye önem verdik. Çünkü günümüz filmlerinde ve alıştığımız filmlerde kaliteli filmler, biraz da işin teknik boyutuyla ilgili. Elimizden gelenin en iyisini değil, daha da fazlasını ortaya koymak için mücadele verdik ve Carat Film'in ilk filmi olmasına rağmen çok güzel bir iş başardık."
Filmin 9 Haziran'da sinemalarda izleyiciyle buluşacağını belirten Barutçu, İzmir ve Egeli seyircilerden büyük destek beklediklerini sözlerine ekledi.