İzmir'de çimde sinema keyfi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz ve güz dönemi sinema gösterimlerine Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlıyor. İzmirliler, bu yılki “Yeniden Sinematek” gösterimlerinde yine bol ödüllü yapımları ücretsiz izleyebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeniden Sinematek” gösterimleri, yaz ve güz dönemlerinde iki farklı mekânda izleyicilerle buluşacak. Ağustos, Eylül ve Ekim döneminde filmler, hem Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki çim alanda hem de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesinde (AASSM) gösterilecek. Ücretsiz olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan tüm filmlerin başlama saati 21.00.





Müzikal de var animasyon da



Büyük ilgi gören Sinematek gösterimleri, 16 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Havagazı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak ilk film, Türk yönetmen Fatih Akın’ın Almanya’da çektiği Elveda Berlin (Goodbye Berlin). Wolfgang Herndorf’un 30 dile çevrilmiş çok satan romanından uyarlanan film, 14 yaşındaki Maik ile sınıfa yeni gelen Tschick’in sıra dışı dostluğunu anlatıyor. Elveda Berlin, 22 Ağustos Salı günü ise AASSM’de izleyicilerle buluşacak. Film 13 yaş üstü için, 13 yaş altında olan izleyiciler ise filmi aileleriyle beraber izleyebilecek.



23 Ağustos Çarşamba günü Havagazı Fabrikası’nda, komedi ve dramın aynı anda yaşandığı “Yeniden Başla” (Demolition) isimli film sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Jake Gyllenhaal, Naomi Watts ve Chris Cooper gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmin yönetmeni Jean-Marc Vallee. Yeniden Başla, karısını talihsiz bir trafik kazasında kaybeden başarılı bir yatırımcı olan Davis’in başından geçenleri anlatıyor. Film, şiddet ve korku unsurları olduğu için sadece 15 yaş üstü sinemaseverlere açık olacak.



30 Ağustos Çarşamba günü, yine Havagazı Fabrikası’nda İngiltere, Avustralya ve ABD yapımı “Lion” gösterime girecek. Biyografi türünde olan film, 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun tren vagonunda uyuya kalarak kaybolma ve ailesini arama hikâyesini anlatıyor. Saroo Brierley’in gerçek öyküsünden uyarlanan ve 6 dalda Oscar adaylığı olan filmin başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.





"Oscar"ları toplayan film



6 Eylül Çarşamba günü Havagazı Fabrikası’nda, senaryosu ve yönetmenliği Damien Chazelle ait 6 Oscar ödüllü “Aşıklar Şehri” (La La Land) modern zamana adanmış bir Hollywood masalı. Bu romantik müzikalde, oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian’ın arasında başlayan aşkın büyülü dünyasını anlatıyor. Ünlü oyuncular Ryan Gosling ve Emma Stone’un yer aldığı film 5 Eylül Salı günü de AASSM’de İzmirlilerin karşısına çıkacak.



1990’larda Türkiye’de rock dünyasına damgasını vurmuş ve sahne performanslarıyla efsaneleşmiş Blue Blues Band’ın hikayesini anlatan Blue” belgeseli, 13 Eylül Çarşamba günü, “Havagazı Fabrikası'nda gösterilecek. Sertan Ünver yönetmenliğinde, Kerim Çaplı, Yavuz Çetin, Batu Mutlugil, Nejat İşler, Teoman, Aylin Aslım ve Deniz Arcak’ın yer aldığı belgesel, iki dahi müzisyen Yavuz Çetin ile Kerim Çaplı’nın hayatları, müzikal performansları ve trajik sonları, tanıklıklar ve orijinal kayıtlarla anlatıyor. “Blue” 19 Eylül’de de AASSM’de olacak.





Fransız-Alman ortak yapımı



20 Eylül Çarşamba günü tarihi savaş filmi Frantz, Havagazı’nda gösterilecek. I. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde Almanya’nın küçük bir kasabasına gelen ve sürekli bir mezarlığı ziyaret eden gizemli bir gencin tüm kasabının ilgisini çekmesi etrafında kurgulanan film, 7 yaş üstü seyirci kitlesine açık olacak. Fransa-Almanya ortak yapımı film, 3 Ekim Salı günü de AASSM’de izleyici kitlesiyle bir araya gelecek.



27 Eylül Çarşamba günü Havagazı’nda, “Kırmızı Kaplumbağa” (La Tortue Rouge) gösterilecek. Japonya-Fransa-Belçika ortak yapımı olan film, 2017 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon adaylarından biriydi. Yönetmenliğini Michael Dudok de Wit’in yaptığı, Wild Bunch ve Studio Ghibli ünlü stüdyoların ortak yapımı olan filmde, denizde geçirdiği bir kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan adamın bu ıssız adayı terk etmeye çalışmasını konu ediyor.





Suudi kızın bisiklet özlemi



4 Ekim Çarşamba günü Suudi Arabistan-Hollanda-Almanya-Ürdün-Birleşik Arap Emirlikleri-ABD ortak yapımı “Vecide” (Wadjda) Suudi bir kadın tarafından çekilen ve çekimleri tamamen Suudi Arabistan’da yapılan ilk uzun metrajlı film. Filme adını veren Vecide, her gün yeşil, güzel bir bisikletin sergilendiği Riyad’daki bir oyuncakçı dükkânının vitrininin önünden geçen 10 yaşında küçük bir kız. Film, Vecide’nin kızların bisiklete binmesinin yasak olduğu şehirde bisikleti almak için bulduğu yolları anlatıyor.



11 Ekim Çarşamba günü Havagazı’nda “Yaşamın Kıyısında” (Manchester By The Sea) gösterilecek. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu New York Çeteleri filminin de senaristi olan Kenneth Lonergan üstlenirken, oyuncu kadrosunda başrolü üstlenen Casey Affleck'e Michelle Williams, Kylie Chandler, Gretchen Mol ve Lucas Hedges gibi önemli isimler eşlik ediyor. Film, sıradan işler yaparak, tek göz evde yalnız başına yaşayan bir adamın bir gün acil bir telefon alarak değişen hayatını konu ediyor. Filmi 13 yaşın altındakiler aileleriyle izleyebilecek.



18 Ekim Çarşamba günü yine Havagazı’nda “Kaptan Fantastik” (Captain Fantastic) izleyicilerin karşısına çıkacak. Matt Ross’un yazıp yönettiği film, ABD’nin Kuzeybatı Pasifik ormanlarında, 6 çocuğu ile izole bir hayat yaşayan Ben Cash’in, karısının ölmesiyle bütün düzeni bozulur bu çerçevede gelişen olayları konu alan film 13 yaş üstü izleyiciler için 13 yaşın altındaki izleyiciler ise filmi aileleriyle izleyebilecek.