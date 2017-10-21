İzmir'de deniz üzerinde konser!

İzmir, ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Körfeze yüzer platform kuruldu ve ünlü sanatçı Jehan Barbur burada konser verdi

İzmir'de yapılan bir konser ilginç görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Tasarımı Projesi kapsamında körfezin üzerine 375 metrekarelik bir yüzer platform kurdu.



Konak Vapur İskelesi'nin yan tarafındaki çim amfi bölümünün önüne kurulan platformda ünlü sanatçı Jehan Barbur sahne aldı.





'Günbatımı Konserleri' adı altında düzenlenen konserde, izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Konseri, Başkan Aziz Kocaoğlu da vatandaşlarla birlikte izledi.





Konserlerden ikincisi de bugün Bostanlı Rekreasyon Alanı Günbatımı Seyir Terası'nda yapılacak. Ünlü şarkıcı Ege, yüzer platform üzerinden sevenlerine seslenecek.