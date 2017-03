İzmir'de fantastik sergi

İzmir’in kültür sanat yaşamına farklı bir soluk getiren Kırmızı Sanat Galerisi yine çok konuşulacak bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 25 Şubat’ta açılan “World of Geek Craft” sergisinde fantastik sanatın seçkin örnekleri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Düzenlediği sıradışı sergiler ve çalıştaylarla İzmir’in kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Urla Kuşçular Köyü’ndeki Kırmızı Sanat Galerisİ, fantastik sanatın seçkin örneklerini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. “World of Geek Craft” sergisinde, Türkçe’de “alt kültür” olarak tanımlanabilecek, son 20 yıla damgasını vuran, bilgisayara ve teknolojiye bağımlı, fizik, astronomi, FRP ve bilim kurgu edebiyatına meraklı, entelektüel bir alanı sembolize eden “GEEK” kavramının sanata yansımalarının en güzel örnekleri sergileniyor. Sergide, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Illustrator Koral İlhan ve Illustrator Emel Alp Sarı’nın yanı sıra Illustrator Cem Batur Kemikkıran, Çağlayan Göksoy, Ömer Tunç VE Heykeltraş Anıl Kaan Yatar, Aykut Ergin ve Ressam Gizem Zeybek’in çalışmaları yer alacak.







Star Wars, Lord of The Rings, Game of Thrones gibi yapımlara, konsol oyunlarına, teknolojik ürünlere ve fantastik çizgi romanlara ilgi duyanların kaçırmaması gereken sergi 12 Mart’a kadar açık kalacak.