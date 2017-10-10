İzmir'de festival zamanı. Ünlü isimler sahne alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmirli sanat tutkunlarını “1 Festival İzmir”le buluşturacak. 17 Ekim’de başlayacak festivalde Sertap Erener, Ediz Hafızoğlu ve Marcus Miller gibi ünlü sanatçılar sahne alacak

İzmir'in kültür-sanat yaşamında çok özel bir yeri olan Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), “bir festivalden fazlası”nı vaad eden yepyeni bir projeyle İzmirli sanatseverleri mest edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek “1 Festival İzmir”, birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçı ve grupların konserlerini sanatseverlerle buluşturacak.





Festival startı Sertab Erener'den



17 Ekim – 21 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılış konserini, Türkiye’nin en önemli seslerinden Sertab Erener gerçekleştirecek. 40 kişilik kadrosuyla Erener’e İzmir Big Band eşlik edecek. Konser 17 Ekim Salı günü Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak.



18 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de, Büyük Salon’da, Dhafer Youssef Quartet sahne alacak. Ünlü sanatçıya Aaron Parks, Matt Brewer ve Ferenc Nemet eşlik edecek. Bağlı olduğu geleneklerden kopmayan elektronik, senfonik, oryantal ve caz tınılarını müziği ile birleştiren Tunuslu sanatçı, dinleyenlere farklı bir gece yaşatacak.



Cazdan rock’n roll’a, metalden deneysel müzik ve Balkan müziğine kadar birbirinden farklı tarzlarda çalışan birçok müzisyene eşlik eden yerli caz sahnesinin en başarılı davulcularından Ediz Hafızoğlu, 19 Ekim Perşembe günü AASSM’de Büyük Salon’da sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya Jülide Özçelik, Elif Çağlar Muslu ve Ülkü Aybala eşlik edecek.





Yaşam boyu başarı ödülü sahibi Miller



"Bas dehası" Marcus Miller ise “1 festival” kapsamında İzmir’de sahne alacak bir başka ünlü isim... İki Grammy ve cazda "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibi, UNESCO tarafından “Barış Sanatçısı” seçilen Marcus Miller, sadece olağanüstü bir müzisyen ve basçı değil; aynı zamanda usta bir yapımcı. Ünlü sanatçı konserini 20 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Büyük Salon’da verecek.





Final konseri perküsyon ustalarından



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "1 Festival İzmir'in kapanış konserinde Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu ile Tepecik Filarmoni sahne alacak. 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Büyük Salon’da başlayacak konserde Gurtu'ya Hamdi Akatay ile Memduh Akatay eşlik edecek.